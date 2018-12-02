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Сегодня, 00:08
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С введением военного положения в Украине активизировались мошенники

Не успел президент объявить военное положение, как в  тех районах, где оно введено, активизировались мошенники. Уже зафиксированы случаи, когда в квартиры к людям приходили некие "представители полиции" и пытались конфисковать имущество "на нужды армии".

В Запорожье неизвестные люди, представляясь полицейскими, пытаются проникнуть в квартиры горожан и заявляют, что пришли изъять имущество на нужды армии. Об этом УНИАН сообщила начальник патрульной полиции Запорожья Светлана Михайловская. Читайте такжеВ Одессе прокомментировали слухи о принудительной мобилизации (видео) В частности, вчера вечером, 29 ноября, полицейским поступил вызов от местной жительницы о том, что в домофон ее квартиры позвонил неизвестный мужчина, представился полицейским и заявил, что пришел конфисковать имущество на нужды армии. В патрульной полиции города отмечают, что с введением военного положения, это не единичный случай мошенничества. О том, что доверием граждан могут воспользоваться злоумышленники также на недавнем брифинге предупредили глава Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль и глава ГУНП в Запорожской области Сергей Комиссаров. Как сообщал УНИАН, в Украине 28 ноября вступил в силу закон об утверждении указа президента «О введении военного положения в Украине» на 30 суток на территориях 10 областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей. Военное положение в этих регионах введено с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря 2018 года.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10358958-v-zaporozhe-moshenniki-hodyat-po-kvartiram-konfiskovyvat-imushchestvo-na-nuzhdy-armii.html
В Запорожье неизвестные люди, представляясь полицейскими, пытаются проникнуть в квартиры горожан и заявляют, что пришли изъять имущество на нужды армии. Об этом УНИАН сообщила начальник патрульной полиции Запорожья Светлана Михайловская. Читайте такжеВ Одессе прокомментировали слухи о принудительной мобилизации (видео) В частности, вчера вечером, 29 ноября, полицейским поступил вызов от местной жительницы о том, что в домофон ее квартиры позвонил неизвестный мужчина, представился полицейским и заявил, что пришел конфисковать имущество на нужды армии. В патрульной полиции города отмечают, что с введением военного положения, это не единичный случай мошенничества. О том, что доверием граждан могут воспользоваться злоумышленники также на недавнем брифинге предупредили глава Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль и глава ГУНП в Запорожской области Сергей Комиссаров. Как сообщал УНИАН, в Украине 28 ноября вступил в силу закон об утверждении указа президента «О введении военного положения в Украине» на 30 суток на территориях 10 областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей. Военное положение в этих регионах введено с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря 2018 года.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10358958-v-zaporozhe-moshenniki-hodyat-po-kvartiram-konfiskovyvat-imushchestvo-na-nuzhdy-armii.html

Такое зафиксировано в Запорожье. Неизвестные люди, представляясь полицейскими, пытаются проникнуть в квартиры горожан и заявляют, что пришли изъять имущество на нужды армии. Об этом сообщила начальник патрульной полиции Запорожья Светлана Михайловская, передает УНИАН

В частности, вечером, 29 ноября, полицейским поступил вызов от местной жительницы о том, что в домофон ее квартиры позвонил неизвестный мужчина, представился полицейским и заявил, что пришел конфисковать имущество на нужды армии.

В патрульной полиции города отмечают, что с введением военного положения, это не единичный случай мошенничества. О том, что доверием граждан могут воспользоваться злоумышленники также на недавнем брифинге предупредили глава Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль и глава ГУНП в Запорожской области Сергей Комиссаров.

Напомним, в Украине 28 ноября вступил в силу закон об утверждении указа президента «О введении военного положения в Украине» на 30 суток на территориях 10 областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей. Военное положение в этих регионах введено с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря 2018 года.

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