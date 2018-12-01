В маленьком австралийском городке придумали, как очистить природу от мусора

Мы все знаем, насколько велика проблема пластиковых отходов для окружающей среды. Go Social. Многие умы планеты раздумывают над тем, как можно избавиться от этого.

Много усилий было направлено на сокращение количества пластиковых пакетов и контейнеров, которые люди используют. Но что мы можем сделать с вещами, которые уже были использованы и выброшены?

У одной компании в Австралии появилась гениальная идея, которая теперь реализована на практике, и результаты – поверьте – потрясающие.

В прошлом году власти из города Куинана, Западная Австралия, установили новую систему фильтрации в заповеднике Хенли, которая проста, но невероятно эффективна.

И правительство, и граждане уже видели преимущества ее использования.

Давайте рассмотрим это блестящее изобретение чуть более подробно.

Оно состоит из сетки, которая размещена на выходе из дренажной трубы, которая помогает ловить большой мусор и защищать окружающую среду от загрязнения, при этом все еще позволяя воде свободно течь.

Эти трубы сливают воду из жилы храйонов, а мусор из этих мест может быть в значительной степени вредным для окружающей среды.

Более того, этот мусор обычно смывается сильными дождями, а это значит, что он попадает в дренажные системы.

Городские власти начали эксперимент, установив 2 сети, и были поражены результатами. Их новой системе фильтрации удалось собрать более 362 кг мусора в течение нескольких недель.

Они были настолько довольны результатами, что теперь решили установить эти сети для мусора по всему городу, чтобы свести к минимуму загрязнение и вред для дикой природы и окружающей среды.

Это не просто старые сети – они изготовлены из очень прочных, долговечных материалов, а их установка и производство стоят около 10 тысяч долларов США каждая.

Тем не менее, это того стоит. Помимо того, что новая система работает, она также сэкономит на трудозатратах в долгосрочной перспективе.

В конце концов, подумайте обо всех людях и часах, которые потребуется, чтобы убрать мусор вручную.

Новая система – это только первый шаг в этом процессе.

Когда сети заполняются, мусор бросают в специальные мусоровозы и транспортируют в сортировочный центр.

Там все разделяется на мусор не подлежащий вторичной переработке и перерабатываемый материал, которые затем переходят на дальнейшую обработку.

Затем сетки помещаются обратно в дренажные каналы и продолжают выполнять свою работу.

Если мы собираемся выиграть борьбу с пластическим загрязнением, нам понадобится такое оригинальное изобретение, как это.

Мы надеемся, что подобные сети появятся во всем мире как можно скорее!

Источник: Lifter



