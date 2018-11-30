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30-11-2018, 22:09
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С предоставлением Томоса никаких переносов Рождества в Украине не будет

Российские пропагандисты запускают в наше общество, специально для тех, кого это касается принципиально, мнение, что с предоставлением Томоса и созданием единой поместной церкви верующих заставят праздновать Рождество, как в Европе, то есть, надо будет отказаться от своих традиций. Так вот. Это - гадкий фейк.

После получения Украиной Томоса изменения церковного календаря с юлианского на григорианский и переноса традиционных религиозных праздников не будет.

Об этом сказал руководитель информационного отдела УПЦ КП, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), передает "Укринформ".

"Вопрос календаря никоим образом не рассматривается в контексте Томоса. Никаких изменений календаря не будет. Это вопрос, который требует отдельного решения, и это решение будет принимать сама церковь", - отметил он.

Евстратий предположил, что в будущем можно перейти на пользование григорианскому календарю, если в этом потребность (как это, например, произошло в Румынии и Болгарии). Сейчас же вопрос не ко времени, поскольку на этот счет нет единого мнения.

 "Есть сторонники нового календаря, и есть противники. И поэтому мы не можем допустить, чтобы церковь поделилась еще и в вопросе календаря", - подчеркнул он.

Евстратий утверждает, что фейки о переносе православных праздников, в частности Рождества, были специально запущены с российской стороны, их цель - посеять недоверие и вражду.

Сейчас Украинская православная церковь пользуется традиционным юлианским календарем и празднует Рождество 7 января, в то время как западные христиане придерживаются григорианского, и у них это праздник приходится на 25 декабря.

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