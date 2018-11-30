Известный харьковский журналист умер от обморожения - вместо помощи его ограбили

В Харькове трагически погиб известный журналист Олег Пересада - он умер от обморожения. Накануне его ограбили неизвестные, оставив умирать на улице: в Харькове в этот момент было -10 мороза.

Дочь погибшего журналиста рассказала, что отца нашла как неизвестное лицо. Нелюди украли у мужчины все документы в тот момент, когда он упал и потерял сознание. Предположительно, главному редактору издания "Харьковские известия" стало плохо с сердцем, передает "Диалог.UA".

Сообщения о трагической смерти известного украинского журналиста появились в соцсетях. Выяснилось, что Олегу Пересаде стало плохо на улице. В этот момент погода не радовала, было минус 10 градусов мороза. Однако вместо помощи мужчине неизвестные прохожие сначала ограбили его, а потом и вовсе пошли прочь.

По словам источников, смерть Олега Пересады наступила от обморожения. Однако окончательные выводы можно будет делать после проведения экспертиз. Дочь журналиста рассказала, что после исчезновения она нашла отца в неотложке уже поздней ночью 29 ноября.