Завтра в Берлине политики будут обсуждать ситуацию в Украине - Ирина Геращенко

26 ноября первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко улетает в Берлин для встречи с ведущими европейскими политиками.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке после заседания военного кабинете, который провел президент Петр Порошенко.

Утром улетаю в Берлин. Вместе с Анной Гопко сделаем все, что в наших силах, чтобы мобилизовать наших парнеров и требовать жесткой реакции на открытую и наглую военную агрессию РФ против Украины и обострение в Азове, - написала Геращенко.

Как известно, на заседании СНБО будут решать - вводить ли военное положение в Украине.

Также посол Украины при ООН Владимир Ельченко, по поручению Президента Порошенко, обратился к председательствующей в Совбезе стране - КНР, с требованием немедленно созвать Совбез.