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Вчера, 20:47
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В Киеве на арке Дружбы народов появилась трещина

В Киеве наглядно показали, как между Украиной и Россией пролегла трещина.

Активисты изменили Арку дружбы народов в Киеве нанесением на нее символической трещины.

Рисунок был выполнен в ходе акции «Трещина дружбы» в субботу, 24 ноября, сообщает Народная правда со ссылкой на данные пресс-релиза организаторов акции.

Символическую трещину на Арке дружбы народов нанесли в знак поддержки политзаключенных, которых незаконно удерживают в России и в аннексированном Крыму.

Цель акции «Трещина дружбы»: привлечь внимание общественности к судьбе украинцев, заключенных в РФ по политическим мотивам.

Как отметили организаторы, после прекращения голодовки Сенцова и Балуха тема политзаключенных из Украины исчезла из заголовков мировых СМИ и с повестки дня высоких встреч.

Они также напомнили, что требование Олега Сенцова, ради которого он начал голодовку, так и остается невыполненным. Заложники Кремля до сих пор за решеткой, против них продолжаются процессы и досудебное следствие по сфабрикованным обвинениям.

Напомним, 12 сентября Верховный суд России подтвердил приговор Роману Сущенко 12 лет колонии строгого режима.

Политзаключенный Владимир Балух сильно похудел и выглядит очень плохо, до ареста мужчина весил около 95 килограммов. Сегодня крымчанин весит около 60 килограммов.

А у Олега Сенцова из-за длительного голодания развилась сердечная недостаточность, а также появились проблемы с печенью и почками.

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