Как российские "Аргументы и факты" помогают возрождению украинского языка в нашей стране

Российский журналист издания "Аргументы и факты" сделал несколько дней назад для сценариста, публициста, поэта, патриота Украины Татьяны Малаховой больше, чем любая рекламная кампания, если бы Татьяна вдруг решила бы ее начать.

Во-первых, бывший милиционер, а позже сотрудник "АиФ" Андрей Сидорчик, наконец, довел до сведения каждого россиянина, что сценаристкой культового российского сериала "Кармелита" была именно украинка - Татьяна Малахова. Она написала сценарии к большинству серий, но об этом бы никто так и не узнал, если бы не пасквильное сообщение в "Аргументах".

Во-вторых, российский журналист поставил Татьяну рядом с такими замечательными людьми, как Вахтанг Кикабидзе, Ада Роговцева, Владимир Талашко, облив их попутно грязью именно за то, что они либо лояльны к Украине, или сами украинцы, и показав, за что именно он их обзывает и унижает. То есть, показал настоящее свое отношение.

В-третьих, автомр из "АиФа" ошибочно открыл "ящик Пандоры", заставив россиян теперь думать: а откуда родом тот или иной автор, режиссёр и т. д., Потому что вздумал противостоять словам Татьяны Малаховой в том, что не было бы российского кинематографа без украинцев.

В-четвертых, сам Сидорчик и не подозревает (или делает вид), что его фамилия - не русская, а украинская или белорусская. И проклиная украинцев, он, возможно, отправляет проклятия в Вечность именно своим предкам. Так сказать, плюет на их могилы.

Продолжать не будем, хотя можно.

О художественной ценности его "материала" (нам трудно сказать, к какому жанру отнести это сочинение, потому что больше оно похоже на стукачество) мы говорить не будем: обычный набор кремлевских штампов и ярлыков, к которым за пять лет противостояния мы уже и привыкли немного и не берем в расчет - оно того не стоит. Свою работу Сидорчик сделал: в очередной раз потоптался по Украине и украинцам - он много уделяет внимания нашей стране. Надо полагать, что в России нет никаких проблем, а вот "бунты в Кривом Роге" - самое главное, что радует душу россиянам.

Но давайте дадим слово нашему автору - поэту-публицисту, сценаристу и журналисту Татьяне Малаховой. Как она восприняла пасквиль "российского мышебрата"?



Сегодня я вошла в киевское метро обычной, никому не известной сценаристкой, а вышла из него «звездой» российских СМИ.

За последние двое суток обо мне не писали только ленивые издания соседнего государства -оккупанта.

А все началось с моего выступления на Общественном форуме «За украинский язык», который проходил в начале ноября во Львове. На этом форуме я читала не только стихи, но и выступила в защиту и поддержку украинского языка, который Россия веками пытались уничтожить. А еще я заметила, что советский кинематограф невозможно представить без украинцув, потому что почти каждый второй деятель искусства - из Украины.

Мое выступление выложили на Ютубе. «Русский мир» набрал воздуха в легкие и понесся, как перепуганная лошадь по кривой муромской дороге. Меня называли и предательницей советского детства, и оборотнем, и хамелеоном, и фашисткой... всего не упомнить. За что? За то, что начала говорить на родном языке и отстаивать историческую справедливость.

Какие я могу сделать выводы? Дела нашего врага плохи. Как известно, имена сценаристов, в основном, остаются в тени. И если уж добрались до меня, то получается - уже не знают, что и о ком писать. Где еще высосать украинский фашизм и тому подобное. Кстати, горжусь, что мое имя поставили рядом с Вахтангом Кикабидзе и Адой Роговцевой.

А самое главное - хочу еще раз обратить внимание на то, как их корчит от того, что украинцы возвращаются к родному языку! Надеюсь, что с каждым днем ​​растет количество людей, которые начинают изучать украинский язык! Ибо "русский язык" - это цепочка, на подсознании, которая ментально нас связывает и привязывает к России!

Язык - наша защита и оружие, наше достоинство и будущее! Давайте беречь своё!

Еще раз благодарю уважаемую г-жа Ирину Фарион за приглашение на Форум!

P.S. Мой коллега-сценарист по "Кармелите" и коллега по "измене советскому детству", который два года назад оставил Москву и вернулся в Хмельницкий, верно заметил, что этот пасквиль в "АиФ" написан языком сталинской журналистики. А я все думала, почему у меня такое впечатление, что я села в машину времени. А ведь российские СМИ в прямом и переносном смысле возвращают ГУЛАГ, Сталина и советчину. А украинский язык, конечно, для них как осиновый кол!

А еще мне написали наши патриоты из Донецкой области: "У нас также синдром Малаховой! Мы также переходим на украинский!"