В Китае телепередачу впервые провел ведущий-робот

Китайское агентство Xinhua впервые показало англоязычного ведущего новостей, который разработан при помощи искусственного интеллекта. Дебют ведущего произошел на Всемирной интернет-конференции, которая открылась в городе Вужен в Китае.

"Приветствую всех вас! Я англоязычный ведущий-искусственный интеллект. Это мой самый первый день в новостном агентстве Xinhua", - говорит ведущий на видеозаписи, опубликованной на Yotube-канале New China TV, передает ZN.

У ведущего образ с голосом, мимикой и действиями настоящего человека. В агентстве рассказали, что "Он" сам учится в прямом эфире и может читать тексты так же естественно, как профессиональный телеведущий.

Похоже, на телевидении канет в лету ещё одна профессия - телеведущего.