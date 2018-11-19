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Вчера, 22:52
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На Харьковщине сотрудницу базы отдыха порвал медведь

В Харьковской области на женщину напал... медведь! Женщину пришлось доставить в больницу - зверь травмировал ее.

17 ноября на территории базы отдыха, расположенной в пгт Старый Салтов, во время уборки территории, на 53-летнюю работницу напал медведь. Жительница села Хотомля не закрыла клетку с животным. С переломом бедра и укусом ноги женщину доставили в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Факт происшествия зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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