На Киевщине рыбак спас утопающую подо льдом собаку

Есть в Украине не только живодеры, но и люди, которые жалеют животных и готовы рисковать собой ради их спасения.

В селе Макаров Киевской области рыбак спас из-подо льда собаку, которая пробыла в воде полчаса. Когда животное, наконец, извлекли из воды, его отвезли в ветеринарную клинику. Теперь собаку согласились оставить у себя очевидцы.

Об этом Ольга Григорьева, ставшая очевидицей события.

По ее словам, инцидент произошел в субботу, 17 ноября, в реке Здвиж.

«Собака попала под лед и не могла выбраться без посторонней помощи. Примерно в метрах 100 от нее была лодка рыбака, мужчина услышал, как она скулила, и поспешил на помощь. Когда он подплыл ближе, его лодку и собаку разделяло примерно 15 метров льда», - рассказала женщина.

Она отметила, что рыбак стал разбивать лед веслом, но оно вскоре сломалось. Мужчина продолжил пробираться к собаке руками и уцелевшим черенком весла. Собака за это время почти утонула: несколько раз ушла под воду.

«К счастью, мужчина успел, он мягко и тихо говорил с собакой, доставая ее из воды. Животное пробыло в воде около 35 минут. Прохожие реагировали по-разному: кто-то говорил, что не может на это смотреть и уходил, но нашлись и те, кто остался, чтобы оказать помощь», - добавила Ольга.

Источник: Громадське

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