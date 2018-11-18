В Киеве поймали преступника, участвовавшего в ограблении Приватбанка

17 ноября в центре Ирпеня группа злоумышленников атаковала машину инкассаторов, в результате чего было похищено около двух миллионов гривень. Однако уже на следующий день один из грабителей был задержан, деньги найдены в автомобиле.

Что же произошло?

ЧП произошло в девять утра во время инкассации. Водителю машины, на которой в отделение банка, находящегося напротив администрации города, приехали инкассаторы, были нанесены телесные повреждения, ему угрожали оружием. В результате неизвестные отобрали у служащих 1 миллион 800 тысяч гривен. После этого на украденной машине преступники скрылись. План «Перехват» был введен уже в 9.30. Около 11.00 удалось обнаружить автомобиль, на котором до этого передвигались нападавшие. Это был черный кроссовер «Honda CR-V» с номерами АА 0448 ТА.

Полиция в воскресенье задержала одного из грабителей, напавших на инкассаторов Приватбанка в Ирпене и похитивших 1,8 млн грн.

"Приватбанк", которому принадлежали деньги, объявил 100 тыс. грн вознаграждения за информацию о нападавших и опубликовал фотографию одного из них.

Кассеты, в которых содержались похищенные средства, по мнению службы безопасности банка, значительно облегчали задачу поиска преступников.

Сразу после нападения в Киевской области объявили план "Перехват", и меньше, чем за сутки, автомобиль злоумышленников обнаружили в столице - на нем были характерные повреждения в результате столкновения во время нападения.

"Злоумышленники уже успели заменить номерные знаки. Государственные знаки, которые видели во время совершения преступления, правоохранители изъяли из канализационного люка возле машины", - рассказывают в полиции.

Впоследствии, именно в этой машине обнаружили и все похищенные средства в банкоматных кассетах.

Позже около машины обнаружили и "подозрительного мужчину, похожего на разыскиваемого грабителя". У него в кармане нашли большие пакеты. "Именно в них злоумышленник собирался переносить большую сумму денег", - объясняют правоохранители.

"Деньги изъяты и находятся в отделении полиции", - добавляют они.

Задержанный - родом из Житомирской области. Он 15 лет провел в тюрьме за разбой и грабежи. Последний раз он был приговорен к десяти годам за разбойное нападение на квартиру, хозяин которой погиб от нанесенных ему ран.

"Подозреваемый был освобожден раньше срока по "закону Савченко", - добавляют в полиции Киевской оласти.

Второго грабителя ищут. Получат ли вознаграждение все причастные к задержанию, в "Приватбанке" пока не уточняют.

В то же время в полиции Киевской области говорят, что получили много звонков от людей, которые говорили, что видели грабителей.





Источник: BBC