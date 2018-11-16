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Сегодня, 20:28
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В Павлограде перевернулась скорая, которая везла больного

Спасая больного, "скорая помощь" сама попала в беду: водитель не справился с управлением, и авто перевернулось.

16 ноября в 11:30 в Павлограде произошло ДТП: на улице Днепровской перевернулась карета «скорой», которая везла больного в больницу.

Именно в это время мимо проезжал автомобиль Павлоградского отдела полиции.

Правоохранители отреагировали мгновенно: остановились и начали оказывать необходимую помощь, оформлять ДТП.

Водитель и фельдшер «скорой» не пострадали.

В салоне авто находился и больной - ему тоже повезло. Его оперативно перегрузили в другую «скорую» и доставили в больницу.

В результате ДТП на проезжую часть из автомобиля «скорой» вылилось около 27 литров бензина. Чтобы не случилось возгорания, сотрудники ДСНС размыли горючую смесь.

Как сообщили в Павлоградском ОП, по предварительным данным, водитель «скорой» не справился с управлением. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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