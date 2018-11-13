Рассказы о школе разных стран: Сингапур

В последние пять лет Сингапур прочно обосновался на лидирующих позициях в рейтингах самых передовых образовательных систем мира. Фокус рассказывает, как сингапурцы добились таких впечатляющих результатов и в чём заключается формула качественного образования

Сингапур часто называют мегаполисом будущего — этот островной город-государство, не имея никаких ресурсов, сумел побороть коррупцию, стать одним из мировых финансовых центров. Примечательно, что параллельно с реформированием законодательства и экономики в Сингапуре проводились изменения и в системе образования, которая сейчас является одной из образцовых в мире. В частности, сингапурские школьники традиционно на первых местах в тестировании PISA по математике, которое проводит Организация экономического сотрудничества и развития среди 15-летних подростков из 72 стран. Как в Сингапуре добились этих впечатляющих результатов, с Фокусом поделился Александр Элькин, эксперт по образованию, глава движения EdCamp в Украине, советник министра образования и науки. Александр побывал в сингапурских школах и ознакомился с тамошней системой образования в рамках программы лидерства в образовании, организованной Национальным институтом образования Сингапура.

В Сингапуре посвятить себя образованию — дело чести и возможность влиять на будущее страны. Это позиционирование и государства, и самих представителей образования, и общества. Те, кто занят в сфере образования, неважно, какую позицию они занимают, являются самыми уважаемыми людьми в Сингапуре. Как говорят педагоги, образование — это social fabric, предприятие по воспитанию гражданина будущего. По объему бюджета образование в Сингапуре стоит на третьем месте после оборонной и инфраструктурной отраслей, на него тратят от 13 млрд сингапурских долларов ежегодно. В Сингапуре нет полезных ископаемых, обширных территорий, овощи в страну импортируют, воду покупают в Малайзии и сами очищают ее. Как шутят сингапурцы, если на улице вы разгонитесь до ста километров, то в течение получаса упадете в воду, потому что почва просто кончится. Единственный их ресурс — это люди.

В школах Сингапура насыщенные программы. Они дают детям фундаментальные знания по различным предметам. Первый экзамен дети сдают после шести лет начальной школы. Но это не значит, что если ребенок в 12 лет не сдаст этот экзамен, то он теряет шансы на дальнейшее образование и высшую школу. В Сингапуре верят в то, что каждый ребенок способен и хочет обучаться. Задача образования — подобрать для него наилучший путь. Поэтому программы средней школы в Сингапуре подробно дифференцированы, и в зависимости от результатов экзамена для ребенка подбирают скорость и форму обучения. Но и в средней школе ребенок может переводиться с одной программы на другую в зависимости от его успехов или неудач.

Посещая разные школы, больше всего я был впечатлен тем, что у каждой из них есть видение, миссия и ценности. У всех школ они разные, и это делается не ради "галочки". Ценности, которые для себя выбирают школы, пропагандируют в ежедневном действии, в зависимости от возраста детей. Например, если школа выбирает лидерство, это означает, что школьники проводят экскурсии для многочисленных посетителей или входят в самоуправление.

Идеология в действии

Практика Сингапура показывает, что возможно совмещение ценностно-философского и практического подходов к образованию. Духовность и действие совмещены и находят конкретную реализацию. Новую украинскую школу часто критикуют за сосредоточенность на компетентностях и ошибочно считают, что знания игнорируются. Но сингапурские учителя на своем опыте убедились, что компетентности и знания переплетаются, как молекулы в ДНК, — знания без навыков бессмысленны.

В Сингапуре развит предмет, который у нас называют "гражданским образованием". Это не только о любви к своей стране. Этот предмет включает в себя целый комплекс гражданских компетентностей: самоуправление, знание страны, кибербезопасность, патриотическое воспитание, профориентация, сексуальное воспитание. Гражданское образование со временем эволюционировало. Учителя начинали с этики, потом было изучение религий, но от этого отказались из-за огромного массива информации, оставив базовые знания.

Перед началом каждого дня дети собираются на школьной площадке, поднимают флаг и поют гимн. Но это не похоже на искусственный процесс, потому что, к примеру, после этой церемонии объявляют полчаса чтения — и никаких уроков нет, все расходятся по школе и читают в тишине и комфорте. Вокруг церемонии создают приятную рутину, поэтому у детей возникает чувство любви к своей стране.

Учат в школе

В сингапурских классах шумно. В среднем в классах по 30 человек, но в старшей школе доходит и до 44. Учителя ищут неавторитарные методы, как контролировать дисциплину. К примеру, по всей стране закупили мобильные микрофоны и аудиосистемы. И не только для учителей, чтобы они не срывали голос, но и для детей. Дети выходят к доске, делают презентации, многие стесняются. И чтобы было легче говорить, используют эти микрофоны. В целом уроки проходят в разных форматах, есть и командная работа, и фронтальное чтение лекций. Это работает только в симбиозе.

В Сингапуре нет титульной нации. Микс наций, который кажется слабостью, там сумели сделать сильной стороной. В Сингапуре выбрали английский язык как объединяющий, чтобы интегрироваться в развитый мир. Школьное преподавание происходит на английском. Эта система действовала многие годы, и случается так, что старшие люди не знают родного языка. Поэтому в школах ввели предмет "родной язык", и сейчас сингапурцы — билингвы.

В школах высокий уровень инклюзии, толерантности в отношении к разным национальностям. Сегрегированных классов нет, дети всех национальностей учатся вместе. В школьных столовых обустроены сразу пять окон с национальными кухнями, дети могут выбирать, пробовать разные блюда. Есть масса материалов, программ, книг, направленных на понимание других людей. К примеру, в обычной сингапурской школе придумали игральные карты, на которых изображены блюда разных национальных кухонь. Сделали их так: каждый ребенок готовил вместе с родителями блюдо своей национальной кухни, делал его фотографию, писал рецепт. Потом это все наклеили на карты, с ними дети играли в школе, брали домой карты с блюдами других национальных кухонь и готовили их. Этот набор настолько впечатлил министерство образования, что оно выделило средства и сделало такие наборы для всех сингапурских школ. В целом в Сингапуре принято поддерживать инициативы учителей и школ и масштабировать их на уровне государства.

Когда заходишь в музей азиатского наследия в Сингапуре, там обязательно продаются книги вроде "Почему мусульмане не едят свинину" или "Почему народ хинди носит красную точку на лбу". Также в стране празднуют день расовой гармонии, Race harmony day, когда показывают разнообразие культур.

В Сингапуре развито профессионально-техническое образование. В восстановлении престижа рабочих и инженерных профессий Сингапур прошел тот же путь, что и Финляндия. Для детей и учителей работает огромный портал MySkillsFuture, посвященный профориентированию, где можно пройти тесты, ознакомиться с рекомендациями по выбору профессии. Помимо учителей-предметников в школах работают люди, которые называются консультантами по профессиям. И чем больше школа, тем больше таких специалистов. Дети встречаются с ними, обсуждают, как выбрать карьеру. Эти консультанты проводят карьерные семинары — приглашают представителей разных индустрий и сфер (искусство, маркетинг, социальное предпринимательство, дизайн, раннее детское развитие, туризм, IT-сфера), которые рассказывают о своей работе, отвечают на вопросы школьников. Ученики посещают вузы, стажируются и проводят дискуссии о разных карьерах. Эти мероприятия начинаются со средней школы.

Педагоги в развитии

Сингапурское образование пережило несколько этапов. Сначала было выживание, потом внедрение подхода Thinking schools — learning nation. Интересно то, что в Сингапуре накопленная экспертиза и преемственность сохраняется, несмотря на меняющиеся фамилии министров. И люди включены в процесс на разном уровне, будь это отставные профессора, чиновники или учителя.

Развитие — одна из ценностей на уровне государства. В Сингапуре выделяют $500 на повышение квалификации любого гражданина в год, кем бы он ни работал. Если он хочет чему-то научиться, то делает это, оканчивает курс, а потом ему возвращают деньги. Таким образом государство подталкивает каждого гражданина развиваться. На развитие учителей тратят больше, поскольку государство спонсирует около 100 часов в год на повышение квалификации. В Сингапуре никто не контролирует, как учителя выбирают эти часы, и трактуют развитие в широком контексте — это и поездки в другие страны для ознакомления с тамошним образованием, и встречи с людьми из других стран, и учеба друг у друга. Для учителей это не нагрузка, а бонус и радость. При этом многое делается на уровне школ, которые сами моделируют видение профессионального развития, сотрудничество и использование внутреннего потенциала. Для сравнения: в Украине таких часов 150 на пять лет, что тоже прорыв. Более того, в Украине мы работаем над реформированием этой системы, разрабатываем стандарт для провайдеров повышения квалификации на основе нашего исследования "Обучать и обучаться: как и куда расти украинскому учительству".

В Сингапуре отказались от комиссий, которые часто проверяют школы. Вместо этого ввели самооценивание, но не пускают его на самотек. Каждые два года школы загружают свои оценки в специальную форму. А раз в шесть лет комиссия интервьюирует 80% персонала и подсказывает, куда развиваться дальше, где в школе слабые стороны. Это не значит, что на ошибки не обращают внимания, их анализируют, чтобы не допускать повторно.

Для учителей в Сингапуре издают множество литературы, в том числе книги по образовательной психологии. В одном из таких изданий подаются, к примеру, 24 методики преподавания, сформулированные по результатам изучения мирового опыта. Одна из них заключается в том, что дети заполняют три графы: "Что я знаю", "Что я хочу знать", "Что я узнал на уроке". Перед изучением предмета ученики заполняют такую табличку. А еще играют в предсказания. Учитель дает некие утверждения о предстоящей теме урока, дети записывают их и отмечают, согласны ли они с этим. После усвоения отмечают, как поменялось их видение темы. Это делается для того, чтобы вызвать в ребенке интерес к учебе. Любопытство, желание задавать вопросы — на этом строится сингапурская система образования.

Формула образования

Учительница одной из сингапурских школ вывела формулу: образование — это знания и навыки, умноженные на отношение к ним.

E = A х (K + S),

где Е (education) — образование, А (attitude) — отношение, К (knowledge) — знания, S (skills) — навыки.

Если школа не дает навыков, результат образования все же имеется, потому что есть отношение к нему, умноженное на знания. Бывает, что школа не дает знаний, в этом случае по окончании школы у ребенка остаются навыки. Но самое страшное, когда у детей не возникает личного отношения к тому, чему они учатся. В таком случае, даже если есть знания и навыки, результат образования равен нулю. Если отношение негативное, то и результат образования негативный. Эта формула показывает, насколько важно воспринимать учебу не автоматически, пассивно, а вырабатывать собственное отношение и включаться в процесс.



