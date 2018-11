Американский фотограф показал боль и подвиг украинских воинов в своем проекте "Раны"

Этому проекту уже три года. Но он не только не теряет актуальности, но становится всё важнее. Потому что война не закончена, и воины возвращаются с нее разными. Вот что увидел фотограф.

О проекте. Революция, оккупация, война и акты терроризма за последние полтора года изменили Украину навсегда. Проект «Раны» имеет целью показать украинских солдат, часто совсем молодых, которые были тяжело ранены и покалечены, когда они защищали свою страну, дома и семьи.

У кого-то страшно обгорело все тело, многие страдают от невыносимой боли из-за повреждения нерва, кто-то не может ходить, а кто-то потерял руку или ногу. Есть такие, которые перенесли двойную, тройную ампутацию или даже остались совсем без рук и ног. Кто-то был в плену у русских военных или сепаратистов, которых поддерживают русские. С одними вели себя достойно, тогда как других подвергали пыткам. Есть страдающие посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) или стали зависимыми от обезболивающих препаратов. Всех их объединяет две вещи: боль - сильная физический или эмоциональная боль, - а также сложная задача адаптироваться к новой жизни после ранения. Часто рядом с мужчинами, которые находятся в тяжелом состоянии, - их убитые горем жены, матери или девушки, которые теперь теперь остались один на один с последствиями войны.

Эти мужчины и их семьи, так же как тысячи других, пошли на огромные жертвы. Проект направлен на то, чтобы проинформировать украинцев о масштабной задаче реинтеграции раненых солдат в нормальную жизнь и поставить на обсуждение такие вопросы, как необходимость долгосрочной программы медицинского обслуживания, пенсионное обеспечение, курсы физической терапии, лечения ПТСР, переподготовка и будущая занятость, недостаток в Украине необходимой инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями.

Статистика погибших, раненых, искалеченных шокирует, количество жертв только растет, и, кажется, что рядовые украинцы привыкают к регулярным сообщениям о погибших и раненых. Цель данного проекта - создать лучшее понимание человеческого измерения этой статистики и показать страдания тех, кто защищает независимость Украины, демократические и европейские ценности.

Проект реализован благодаря гранту, предоставленному Программой академических обменов имени Фулбрайта.

Об авторе. Иосиф Сивенький www.josephsywenkyj.com (род. 1978) - американский фотограф украинского происхождения, который специализируется на репортажной, портретной и новостной фотографии. В 2003 г., через год после окончания университета в Нью-Йорке (School of Visual Arts, диплом с отличием), Иосиф приехал в Украину как стипендиат Программы студенческих обменов имени Фулбрайта.

В 2014 г. Иосиф получил грант по программе Юджина Смита, поддерживает гуманистические ценности в документальной фотографии. В 2009 и 2011 годах он становился финалистом программы Юджина Смита. В 2012 г.. Нью-Йоркский фотоклуб (Camera Club of New York) отметил работу Иосифа, пригласив его на программу резиденции в фотолаборатории. В 2010 г.. - Иосиф стал финалистом программы Hasselblad Masters Award. В 2003 г.. - был назван журналом Photo District News одним из 30 молодых фотографов (30 Emerging Photographers to watch). В 2002г. Участвовал в мастер-классе от World Press Photo (Joop Swart Masterclass), а в 2001 г.. Получил грант от Фонда визуальных искусств (Visual Arts Foundation). Компания Kodak Professional спонсировала его фотодокументальные проекты в Украине и Демократической Республике Конго.

Его фотографии были представлены в многочисленных галереях и музеях, в частности: Musée de l'Elysée в Лозанне (Швейцария), Les Rencontres d'Arles в Арле (Франция), George Eastman House в Рочестере (Нью-Йорк, США), здания Сената США Richard B. Russell Senate Building в Вашингтоне (США), в здании ООН в Нью-Йорке (США), Университете прикладных наук и искусств в Ганновере (Германия), Pretoria Art Museum в Претории (Южная Африка), FOAM Музей фотографии в Амстердаме (Нидерланды), Фотоклуб Нью-Йорка (The Camera Club of New York) в Нью-Йорке (США).

Иосиф работал для СМИ как фотокорреспондент в странах Восточной Европы и Центральной Азии, в Африке, на Ближнем Востоке и в Северной Америке. Его фотографии публиковались в различных изданиях: Bloomberg Businessweek, Conde Nast Portfolio, Forbes, GQ, Newsweek, The New Yorker, Stern, Time, The New York Times, The New York Times Sunday Magazine и др.

Источник: Раны