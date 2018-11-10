В деле Зайцевой все ярче виден перенос вины на второго участника ДТП

Чем дольше проходит расследование по делу Зайцевой, тем больше перекос в сторону обвинения второго участника аварии: несмотря на все отягчающие обстоятельства, Зайцеву все более явно пытаются сделать "жертвой". Уменьшается скорость, с которой она ехала, исчезают результаты анализов, пропадает даже врач, который проводил обследование. И если бы не внимание общественности, которое не дает все-таки закончить это дело предсказуемым приговором, все бы уже давно свернули, как это было во многих-многих случаях.

Киевский районный суд Харькова в начале ноября получил результаты дополнительной экспертизы по делу обвиняемых в резонансном ДТП в Харькове Алены Зайцевой и Геннадия Дронову. Об этом сообщает МедиаПорт, передает Судебно-юридическая газета.

Результаты экспертизы, которые помогут ответить на вопросы, где должен был остановиться автомобиль Дронова и каким светофором он должен был руководствоваться, планировали обнародовать на судебном заседании.

Что именно было в результатах экспертизы, ни адвокаты обвиняемых, ни представители пострадавших до оглашения в суде сообщать не стали.

Пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик отметила, что проведенная экспертиза в очередной раз подтвердила вину обвиняемого Дронова.

Ранее Зайцевой и Дронову суд продлил арест. Защитники обвиняемых настаивали на том, что ходатайство прокурора о продлении ареста является необоснованным.

Кроме того, врачи рассказали о здоровье Зайцевой. Они отметили, что согласно результатам обследований, у обвиняемой не найдено ни одной патологии, а это значит, что нет и противопоказаний для ее пребывания в изоляторе.

Также стало известно, что Зайцева и Дронов не смогут выйти из СИЗО под домашний арест. Юрист отметил, что подсудимых не отпустят под домашний арест из-за опасения возможных волнений в городе.