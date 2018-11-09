Житель Днепра мечтает возродить дубовые леса на склонах великой реки

Активист Юрий Заверуха известен в Днепре тем, что в свободное время засаживает дубами днепровские просторы , возрождая первозданную природу родного края. Когда-то он сказал, что мечтает, чтобы склоны Днепра вновь заросли дубами. И поэтому каждый день высаживает желуди. Теперь к нему присоединились и единомышленники.

На днях активист подсчитал, сколько деревьев посадил он сам, а сколько неравнодушные горожане, последовавшие положительному примеру.

- Подсчитал и даже сам немного ступорнул... может, Эксель врет? Проверил, нет всё так - 3305 желудей посадил лично, 2530 посадили семья и люди, которым я давал для высадки. Вместе 5835. Округляем, снимем на погрешность при взвешивании... Пусть будет 3200 + 2300 = 5500 желудей. Большинство было пророщенными, или прорастая (при массовых высадках нельзя было обеспечить 100% прорастания. Они не прорастают под заказ, имея, каждый, свой цикл зарождения дерева). Акция была испытательной, показательной, прецедентной. Очень хотелось показать пример и дать толчок. Я очень доволен и не скрываю этого, очень горд тем, что замысел удалось осуществить. Честно говоря, сам не ожидал такие результаты...

Где брал? За желудями я ездил в Самарский лес (около Новомосковска), где остались фрагменты того, легендарного, о котором вспоминал Дмитро Яворницкий, реликтового дубового леса, покрывавшего в древности большую часть Сичеславской и соседних областей, русла Днепра, рек, которые в него впадали, склоны балок и оврагов нашей местности. Сроки? Начал собирать желуди 11.09., закончил собирать 29.09. Совершил 5 выездов в лес. В среднем собирал за выезд 5500: 5 = 1100 штук. Высаживать начал 30.09., закончил 05.11. Выходил высаживать 14 раз. В среднем, примерно, 3200: 14 = 230 желудей в день выхода. Если не спешить, то 200 желудей я сажаю за один час. Спеша, 250-300 шт., в зависимости от места. Главным вопросом остается проблема их сохранения в следующем, самом тяжелом для дубков году от:

1) Косарей, которые уничтожают все зеленое на своем пут.

2) Вездесущих моих любимых собак, которые носятся от избытка энергии, вытаптывая, откусывая и ломая все, что оказывается на их пути.

3) Барабанщиков - равнодушных типов обоих полов, которые ходят по живому, не жалеют и не видят ничего вокруг, которые обременены тестостероном и дурью, которые умеют в жизни только разрушать. С хохотом и гигиканьем. Что-то создать - не их стиль.

4) Мышей, сусликов и всех других грызунов-поедателей.

5) Засуха. Здесь как повезет.

Сколько дубков пройдут все эти опасности? Не знаю. Это станет известно только осенью, через год. Буду рад, если останется половина.

Юрий Заверуха сделал такие выводы:

Один человек с машиной, не напрягаясь, не отдавая все свое свободное время этому делу, способен один раз выехать на два часа в лес и собрать 1000 желудей. В течение сентября, октября, ноября вполне реально осуществить 5 выходов, по два часа каждый, для высадки 200 желудей за выход.

Главным условием является точное представление, где и как ты это будешь делать. И будешь ли? - написал Юрий в Фейсбуке.

А ведь действительно. Природа умеет восстанавливаться сама: наверное, каждый видел, как летят семена клёнов, буков, грабов, а потом взрастают крошечными деревцами, которые, впрочем, никто не бережет. Но человек может помочь природе и засадить оголенные места деревьями, нисколько не напрягаясь, почти играя. А вернется все это - буйнолесьем.



