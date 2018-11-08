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Общество / Природа
Вчера, 23:14
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Канадский дышащий лес испугал полмира

То, что мы видим, кажется кадрами из фантастического фильма или чем-то ужасным На самом деле это - природное явление.

Необычная оптическая иллюзия привлекла огромное количество пользователей сети. Видеоролик с дышащим канадским лесом опубликован The Weather Network.
В данное время видео уже посмотрело около трех миллионов человек. Ролик документальный и подкреплен комментариями ученых, иначе можно было бы подумать, что это фрагменты фантастического голливудского фильма о хоббитах или Гарри Поттере, передает Україна нова.
На видео можно полюбоваться необычным реальным природным явлением
Ролик с завораживающей оптической иллюзией показал часть леса в канадском Квебеке. На видео можно увидеть, как в густом лесу поднимается и опускается почва с многочисленными деревьями, он как будто дышит. По словам специалистов, данный феномен - не такое уж редкое явление. Его можно наблюдать, когда в почве собирается значительное количество влаги и корни деревьев не так крепко прижаты к земле. Если сильным ветром качает деревья, они корнями пытаются противостоять порывам. Завораживающий ролик приковал к себе внимание почти трех миллионов пользователей сети. По словам ученого Арбона Марка Вандервува, при еще более мощном ветре, корни деревьев могут порвать землю и оказаться на поверхности.

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