В Белой Церкви маршрутчик отказался везти участника боевых действий по льготе

Несмотря на то, что в Белой Церкви (Киевская область) дислоцируется 72-я ОМБР, что сюда приходят сообщения о смерти земляков, есть люди, для которых украинские воины - кость в горле.

В Белой Церкви водитель одного из маршрутных автобусов сообщением Белая Церковь - Киев отказал в бесплатном проезде участнику АТО. Военного не пустили в маршрутку даже после того, как он предъявил соответствующее удостоверение участника боевых действий.

Пассажиры при этом заявляли, что военные получают «бешеные деньги», поэтому в состоянии оплатить свой проезд, передает 04563 com.ua.

«Достаточно этого цирка и шоу, мы спешим на работу», «Кто вас туда посылал у того и требуйте, а не трогайте маршрутчика», «Идите все на Киев и войны с олигархами, а не с шахтерами», «Идите на электричку, там бесплатно, а в маршрутках надо всем платить», «Почему мы должны платить налоги и военный сбор, и вас содержать? »- рассказал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, экс-участник АТО Анатолий Штефан («Штирлиц»).

Военный отметил, что по закону действительно право на льготный проезд участники боевых действий имеют только по специальному талону. Однако, он в момент поездки об этом не знал.

«Сообщив, что сейчас вызову полицию и отказываюсь платить, от всех пассажиров я услышал шквал негатива, хотя надеялся на поддержку. От этого мне стало так противно, что не передать», - поделился мужчина.

На данный момент, пост в Facebook о скандале заблокировали. Как сообщил Анатолий Штефан, на защиту водителя маршрутки «пришли родные белоцерковцы».

«Итог ...жалобы на аккаунт и пост... пост на проверке в фб. Нам, блин, и врагов не надо», - добавил Анатолий Штефан.

А мы добавим, что можно "пригласить" водителя маршрутки заработать бешеные деньги на передовой - тогда и поймет, что и как. А иначе, наверное, нет.