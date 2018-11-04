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Сегодня, 14:34
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Умерла Екатерина Гандзюк, которую облили кислотой в Херсоне

Её убило всё: травма от нападения злоумышленника, облившего её кислотой, злоба и злорадство недругов, бездействие тех, кто должен был расследовать это дело. Мы не умеем защищать тех, кто вступает в борьбу с системой.

Близкие, знакомые и друзья ушедшей из жизни херсонской активистки ​Екатерины Гандзюк выражают свои соболезнования ее родным. Сегодня, 4 ноября, из-за обрыва тромба умерла известная херсонская активистка Екатерина Гандзюк. Информация о печальном исходе борьбы 33-летней активистки за жизнь была опубликована на странице "Кто заказал Катю Гандзюк?", передает "Диалог.UA".

"Катя умерла. Детали будут позже. Просьба не беспокоить родственников. Друзья в течение суток предоставят больше информации", - указано в тексте. На личных страницах в Facebook близкие друзья, коллеги, товарищи, знакомые и публичные персоны выражают свои соболезнования.


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