Преподавателей Сумского университета, осудивших практику студентов в оккупированном Крыму, уволили

В Заречном суде города Сумы началось слушание дела по иску преподавателя истории о незаконном увольнении из Сумского педуниверситета. Женщина считает - ее уволили из-за разглашения проведения практики сумских студентов в аннексированом Крыму. Официальная позиция университета - у кандидата наук закончился контракт. Но почему-то так совпало, что именно те, кто возмутился той позорной практикой - еще трое преподавателей - были уволены по тому же мотиву: "закончился контракт".

Первое ходатайство, с которым обратилась представительница педуниверситета в суд Елена Болгова:

- Возражаю против проведения съемки, тем более, стационарными камерами, мы не предоставляем на это свое согласие и просим нас не показывать по телевидению, поскольку это прямо нарушает наши конституционные права.

Судья отклонила это ходатайство как необоснованное. После выяснения обстоятельств дела судья назначила рассмотрение первого заседания и зачитала требования истицы, сообщает UA Сумы.

Выступает судья Заречного районного суда Алла Сидоренко:

- Истец Потапова обратилась в суд с иском к Сумскому педагогическому университету им. А.С. Макаренко и просит признать недействительным приказ № 107-к в части освобождения доцента Потаповой и восстановить истца в должности доцента СГПУ, взыскать с ответчика в пользу истца принадлежащую ему задолженность по зарплате, а также средний заработок за время вынужденного прогула.

Елена Потапова выбрана в профком свободного профсоюза вуза, а согласно трудовому законодательству, говорит ее представитель, председатель профсоюза Юрий Кондратенко, при увольнении таких работников работодатель должен обратиться за согласием в профсоюз.

Говорит Юрий Кондратенко:

- Профсоюз считает, что при увольнении с работы работодатель не учел дополнительных гарантий на работу Потаповой, поскольку она является членом выборного профсоюзного органа, на которую распространяются дополнительные гарантии. Вообще педуниверситет по соглашению об увольнении до свободного профсоюза «Воля» не обращался.

После судебного заседания представители университета также отказались от комментариев. Ректор педуниверситета Юрий Лянной от комментариев журналистам отказался:

Ю.Лянной: К юридической службе.

Корр .: - Так я уже обращался, они не дают комментариев.

Ю.Лянной: - Суд закончится, потом будут комментарии.

Елена Потапова работала в педуниверситете с 1995 года. Является кандидатом исторических наук. Сейчас безработная. Стала на учет в центр занятости. Причину своего увольнения объясняет так:

- Я считаю, что это увольнение произошло в связи с тем, что мы с коллегами, которые также были освобождены по завершении контракта, выступили за распространение информации о противоправных действиях по проведению практик в Крыму.

Кроме Елены Потаповой были освобождены еще трое преподавателей Педуниверситета, двое из которых также обратились в суд, считая свое увольнение незаконным.

Напомним, с 29 апреля по 5 мая 13 сумских студентов 1-3 курсов специальности «туризм» проходили практику в аннексированном Крыму. Для руководства вуза эта практика последствий не имела. На запрос в Министерство образования и науки - озвучить позицию ведомства по освобождению профессора и трех кандидатов наук за поднятие вопроса по Крыму, из ведомства пришел ответ: «Министерство образования и науки глубоко обеспокоено ситуацией, которая в последнее время складывается в Сумском государственном педагогическом университете...». И - все. Тишина.