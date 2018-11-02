Морские офицеры, не изменившие присяге в 2014, будут командовать катерами "Айленд"

Мы все помним, как в 2014 году несколько курсантов Севастопольской морской академии отказались присягать России после аннексии Крыма и на плацу пели гимн Украины под злобными взглядами предателей своей страны. Сейчас они служат в Украине. И будут командовать военными катерами, переданными Украине США.

Катера типа «Айленд», переданные из Береговой охраны США, возглавят молодые офицеры, отказавшиеся присягать агрессору в Крыму в 2014 году.

Командовать катерами будут офицеры, совсем недавно окончившие институт ВМС Одесской морской академии, передает издание «Думская» со ссылкой на сообщение командования Военно-морских сил ВС Украины.

Речь идет о старших лейтенантах Дамире Аулине и Богдане Небылице. В 2014 году они учились в Севастопольской академии, отказались присягать стране-агрессору и пели гимн Украины на плацу. Сейчас оба молодых офицера командуют малыми бронекатерами типа «Гюрза».

Напомним, быстроходные катера типа «Айленд» были переданы Украине на торжественной церемонии в американском Балтиморе 27 сентября. Катера прибудут в Одессу примерно через год. До этого команды катеров успеют потренироваться в Украине и США, где и ступят на борт своих «Айлендов».