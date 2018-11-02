Курс валют

» » Морские офицеры, не изменившие присяге в 2014, будут командовать катерами "Айленд"

Новости

Все новости
Политика / Армия
Вчера, 21:56
65
Версия для печати

Морские офицеры, не изменившие присяге в 2014, будут командовать катерами "Айленд"

Мы все помним, как в 2014 году несколько курсантов Севастопольской морской академии отказались присягать России после аннексии Крыма и на плацу пели гимн Украины под злобными взглядами предателей своей страны. Сейчас они служат в Украине. И будут командовать военными катерами, переданными Украине США.

Катера типа «Айленд», переданные из Береговой охраны США, возглавят молодые офицеры, отказавшиеся присягать агрессору в Крыму в 2014 году.

Командовать катерами будут офицеры, совсем недавно окончившие институт ВМС Одесской морской академии, передает издание «Думская» со ссылкой на сообщение командования Военно-морских сил ВС Украины.

Речь идет о старших лейтенантах Дамире Аулине и Богдане Небылице. В 2014 году они учились в Севастопольской академии, отказались присягать стране-агрессору и пели гимн Украины на плацу. Сейчас оба молодых офицера командуют малыми бронекатерами типа «Гюрза».

Напомним, быстроходные катера типа «Айленд» были переданы Украине на торжественной церемонии в американском Балтиморе 27 сентября. Катера прибудут в Одессу примерно через год. До этого команды катеров успеют потренироваться в Украине и США, где и ступят на борт своих «Айлендов».

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Должна ли Украина помогать оккупированным территориям?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт