Экс-боец батальона "Азов" объяснил политику, почему нельзя брать чужое без разрешения

Алексей Лысенко - крымчанин, в прошлом - доброволец батальона "Азов". На днях он с изумление увидел, что поддерживает определённую политическую силу: на плакатах с политической агитацией он обнаружил собственную фотографию! Стоит ли говорить, что разрешения на её использование он не давал, политсилу не поддерживает и не желает быть предметом политической игры.

Это обращение Алексея Лысенко к политику - Юлии Тимошенко и ее политтехнологам. Пока только в Фейсбуке, как говорит фронтовик.

Текст публикуется без купюр.

Сегодня партия Тимошенко использовала моё фото с передовой для пропаганды своих пораженческих взглядов и пророссийской повестки.

Я - крымчанин. Я присоединился к националистическому движению задолго до того, как началась война. Я боролся с режимом внутренней оккупации ещё тогда, когда Тимошенко на пару с Януковичем хотела разделить страну на двоих посредством "широкой коалиции". В 2008 году, после событий в Грузии и Крыму, я готовился к маршу нации, а не продался Путину. Я был "провокатором" на Майдане, после захвата моего родного города Россией пошёл на фронт как доброволец. Вместе с побратимами мы сражались за Украину в Харькове, Мариуполе, Марьинке и Широкино. Мы воевали за Нацию и её будущее. И я не собираюсь терпеть, чтобы всякие политические прохвосты и мразь пиарились за счёт наших имён. Тем более такие люди, как Тимошенко.

Я, экс-доброволец батальона "Азов", НЕ ПОДДЕРЖИВАЮ её политсилу И НЕ ДАВАЛ разрешения на исппользование своей фотографии в её политической агитации. Шеврон "Азова" для меня сакральная вещь, омытая кровью моих побратимов, которые не вернулись с фронта. Ему не место рядом с лозунгами проросийской партии "Батькивщина".

Видимо, ситуация с Сергеем Притулой ничего не научила ни её политтехнологов, ни Тимошенко лично (Волынское отделение партии"Батькивщина" незаконно использовало фотографию шоумена и волонтера Сергея Притулы, и разразился скандал - ред.).

Я требую публичных извинений Юлии Тимошенко в виде ВИДЕОРОЛИКА. Несите ответственность за действия своей своры дырявых политологов!

Не вздумайте игнорировать. Фейсбуком дело не ограничится. Если в течение 24 часов Тимошенко не отреагирует, мы придём в ваш офис и лично спросим, по какому праву вы пиаритесь за счёт фронтовиков, которые воевали в то время, когда вы сами сидели (и продолжаете сидеть) в тёпленьких кабинетах столицы.

Прошу своих боевых побратимов с "Азова" и других подразделений поддержать меня. Мы не должны позволять политиканам использовать себя в их гнилых политических играх и порочить нашу репутацию

P.S. Тираж этой газеты — 1 000 000 (ОДИН МИЛЛИОН) экземпляров. Это 75 тонн макулатуры, которую нужно ещё собрать и сдать на переработку, - написал в Фейсбуке Алексей Лысенко.