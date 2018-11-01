Украинцы увидели в санкционном списке России против Украины ряд манипуляций

Правительство Российской Федерации ввело ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц Украины. В частности, 322 гражданам Украины запрещен въезд в Россию. Санкции касаются также 68 украинских компаний.

Что любопытно, среди тех, кто сейчас не сможет въехать в РФ, есть фамилии откровенно пророссийски настроенных политических деятелей Украины и представителей крупного бизнеса, что наводит на мысль о своеобразном намеке этим людям на то, что они должны делать, чтобы вернуть вернуть влияние России на ситуацию в Украине.

Научившиеся отличать правду от путинской лжи украинцы абсолютно спокойно отличат и неуклюжую манипуляцию этих санкций, направленную на попытку заставить украинцев мыслить в нужном Кремлю русле.

Внятно и достоверно прокомментировал в Фейсбуке санкционный список народный депутат Антон Геращенко, фамилия которого находится в списке под номером 54 (по алфавиту):

"Список составлен на мой взгляд из 3 -х групп.

1. Те политические и общественные лидеры, которые реально борются с российской агрессией.

2. Украинские бизнесмены, у которых есть собственность в России и на территории оккупированого украинского Крыма и Донбасса и которую хотят тупо отнять.

3. Лица, которые являются агентами России в украинской политике и экономике и которых таким образом хотят легализовать перед парламентскими выборами.

Для тех, у кого нет активов и необходимости ездить в РФ по личным или коммерческим вопросам, эти санкции являются скорее символическими.

Для тех же бизнесменов и политиков у кого есть собственность в оккупированном Крыму и на Донбасе - это будет реальная проблема. Их имущества будут замораживать и конфисковывать.

С другой стороны, скажем прямо, все кто жил и кого есть собственность в Крыму, являются заложниками Путина с февраля 2014 года.

Что делать Украине в ответ на пакет российских санкций ?

Око за око, зуб за зуб - нужно вводить новые точечные санкции направленные на экономические интересы Путина, российских бизнесменов и чиновников из его ближайшего окружения.

Начинать надо с конфискации имущества тех депутатов и сенаторов, кто голосовал за аннексию Крыма в марте 2014 года.

В СБУ и РНБО знают кого я имею ввиду.

Впереди у нас долгие годы противостояния с Путинским режимом," - написал Геращенко.

Но самым коротким и содержательным был комментарий главы СНБО Александра Турчинова, который находится сейчас на масштабных учениях по противовоздушной обороне рядом с Крымом. Он сказал:

"По поводу санкций, которые ввела Российская Федерация, можно сказать только одно: напугали ежей голым задом. Точка."

Полный список можно прочитать здесь.



