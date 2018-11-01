Задержанные в Черноморске племенные овцы переправлены в Винницкую область: фото

Здоровы ли овцы в Днепропетровщины, которые находились в «таможенном плену» в Черноморске и восстанавливаются в Винницкой области, будет известно через 5-7 дней.

Мы сообщали о живодерском отношении чиновников в порту Черноморска (Одесская область) к партии овец, которые вернулись, потому что покупатель в Турции не явился в порт за ними. Овцы умирали в фуре из-за отсутствия какого документа - им не давали ни еды, ни воды.

29 октября, в Тульчине Винницкой области, взяли забор крови в овечек, которым удалось выжили после заключения и пыток в фуре в порту Черноморска.

Кровь в столице будет исследована на заражение болезнями, которые могут быть опасными не только для животных, но и людей.

Забор осуществляли представители региональной лаборатории Главного управления Госпродпотребвслужбы в Винницкой области, сообщает сайт Nа Париже.

«Сегодня проводили забор крови на исследование на бактериологические болезни и вирусные инфекции. Позволили овцам немного отдохнуть, подлечили их, во многих множительные ушибы, переломы, обезвоживание. Наша задача доставить в региональнальнои лаборатории, поработать с биоматериалом, отстоять его, отделить сыворотку и доставить в Киев в научно-исследовательский институт. Он аккредитован на такие исследования.

Если подтвердится та или иная болезнь, действовать по инструкциям и установками. Самое опасное заболевание, которое может быть, - это ящур, который передается различными способами, в том числе и воздушным. За сутки вирус на сотни километров может распространяться», - говорит начальник отдела организации противоэпизоотической работы Главного управления Держпродспоживслужбы в Винницкой области Сергей Слободянюк.

Владелица стада верит, что овцы за время издевательства над ними не подхватили никаких инфекций. И хочет чем поскорее забрать их домой - в Днепропетровскую область, где находится их ферма.По крайней мере, говорит Елена Сивинч, ей пообещали в Госпродпотребслужбе Украины отдать животных, если подтвердится, что они здоровы.

«На данный момент я не думаю ни о судах, ни о чем другом. Хочу просто чтобы побыстрее пришли анализы, которые подтвердят, что животные здоровы, и забрать их на ферму, держать в нормальных условиях, вылечить и откормить. Сейчас есть много моркови, свеклы, которые принесли неравнодушные, но овечкам нельзя давать овощи. Первые дни давать воду и сено, так сказали волонтеры. Пока тепло и нет дождей, их здесь можно держать, но это не те условия, в которых животные должны быть. С другими животными на территории Турции овцы не контактировали, нигде не выпускались, поэтому думаю, что все должно быть хорошо», - говорит Елена Сивинч.

Напомним, что 300 племенных овец вывезли паромом в Турцию, однако заказчик в порт не прибыл, скорее всего, говорит владелица животных, из-за экономических трудностей. Живой груз вернулся в Украину. Но работники подразделения Государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государственной границе и транспорте не давали разрешения на пропуск овец, мотивируя тем, что в Турции они могли заразиться опасными болезнями. И хотя доказательств тому, что животные больны, нет, фура застряла в районе паромной переправы с 12 октября. В эти выходные измученных овечек доставили в Винницкую область. Полсотни животных не пережили издевательств.

«Сколько останется в живых, трудно сейчас сказать, ведь есть еще много в критическом состоянии, есть в хорошем состоянии, есть придавленные», - говорит владелица овец Елена Сивинч.



