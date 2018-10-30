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Культура / Кино
Вчера, 20:29
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Ушел в бессмертие автор "Приключений капитана Врунгеля"

Умер  Давид Черкасский - украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист. Автор всеми любимых мультфильмов, что называется, на все времена: "Приключения капитана Врунгеля", "Остров сокровищ", "Доктор Айболит" - эти и ещё 11 картин были его режиссёрскими работами.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил друг Черкасского Александр Меламуд.

"Ушла легенда. Умер друг , замечательный человек, великий мастер. До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна", - написал он в Фейсбуке.

Все, вспоминающие Давида Черкасского, пишут, что это был светлый, добрый и радостный человек - как и его чудесная профессия.

Ему было 86 лет, и два месяца назад он перенёс инсульт.



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