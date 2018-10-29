В Украине хотят законодательно запретить ношение камуфляжа невоенными

Представляющих себя военными штатских в Украине может стать меньше: депутаты хотят ввести запрет на ношение военного камуфляжа и государственных наград современной Украины всем, кто не имеет на это права.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предполагает денежное взыскание за незаконное ношение военной формы со знаками различия, а во-вторых значительно усиливает наказание за незаконное ношение государственных наград.

На данный момент за незаконное ношение государственных наград действует штраф в размере от 17-34 гривен, а то и вовсе устное предупреждение. Как только закон будет введен в действие, штрафы повысят в 100 раз, и тогда виновные должны будут заплатить от 1700 до 3400 гривень. Обязанность следить за соблюдением законности будет возложена на полицейских, передает «Сегодня».

Один из авторов законопроекта, нардеп Андрей Тетерук, говорит, что главная цель документа — защитить военных, которые сейчас защищают Украину.

"Мы видим попытки мошенников быть похожими на военных, силовиков, которые защищают страну. Аферисты переодеваются в военную форму, надевают боевые награды, на которые не имеют никакого права, и используют все это для получения должностей или материальной помощи. Мы же хотим, чтобы такие мошенники, такие асоциальные граждане были наказаны. Уверен, что в парламенте не будут затягивать с этим вопросом", — говорит Тетерук.

На вопрос о том, не возникнет ли вопросов у силовиков к охотникам или рыбакам в камуфляже, Тетерук ответил: "Для охоты есть соответствующая форма, которая, кстати, лучше делает охотника незаметным для зверя".

К этому нардеп добавил, что, например, после увольнения в запас военнослужащий-контрактник имеет право носить форму, но не имеет права использовать ее в мошеннических схемах.

Но такой законопроект является "палкой о двух концах»: уважение к военной форме не воспитывается запретом её пропаганды. Если посмотреть на США, то там нет никакого запрета: наоборот, всячески приветствуется, когда молодежь носит что-то от военной формы армии США. А вот за использование в мошеннических целях, конечно, есть наказание.