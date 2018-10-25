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Сегодня, 23:01
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Мошенники от имени родственников погибшей Марины Поплавской собирают деньги в соцсетях

В Житомире полиция проверяет вероятность сбора мошенниками средств от имени родственников погибшей артистки Марины Поплавской.

25 октября по полиции Житомирщины обратились родные погибшей артистки Поплавской с заявлением о возможном мошенничестве. По их словам, в соцсетях начали появляться фейковые страницы артистки, на которых размещаются посты о якобы сборе благотворительных средств для непонятных целей. Поданное заявление надлежащим образом зарегистрировано, и полицейские начали соответствующие проверки. В то же время родственники Поплавской призвали украинцев не доверять любым подобным сообщением, передает УНИАН.

«Никаких сборов благотворительных средств от общественности они не объявляли и просят не спекулировать на добром имени родного человека», - говорится в сообщении полиции.

Как мы сообщали, 20 октября в Киевской области в результате столкновения автобуса с грузовиком погибла актриса юмористического проекта «Дизель шоу» Марина Поплавская. Другие актеры и водитель получили травмы различной степени тяжести. Участники шоу Яна Глущенко и Егор Крутоголов были госпитализированы без угроз для жизни. Остальные актеры были доставлены в Киев, пока их здоровью ничего не угрожает. 21 октября в Киеве состоялось прощание с Поплавской. 22 октября с ней попрощались в Житомире. Захоронение провели на Корбутивському кладбище на Центральной аллее, где похоронены выдающиеся житомиряне.

В то же время, один из актеров шоу Олег Иваница решил уйти из шоу, потому что не сможет выступать в юмористическом проекте без Марины Поплавской.

3 ноября актеры покажут специальную программу в память актрисы.

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