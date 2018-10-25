На границе в Черноморске из-за бюрократических препон погибают племенные овцы, закрытые в фуре

В Черноморске (Одесская область) чиновничий произвол привел к гибели животных. И хотя с точки зрения бюрократии таможенники и чиновники из Госветсанконтроля (а речь идет о живых животных!) могут указывать на какие-то бумаги с инструкциями, по факту они - обычные живодеры.

Активисты "Animal-SOS-Одесса", "Национальное сопротивление", "Уличный фронт" требуют от власти и зооветслужбы порта в Черноморске немедленно решить вопрос о фуре, в которой из-за бюрократических проволочек без кормов и воды погибают овцы, сообщает Укринформ.

Половина животных, закрытых в фуре, уже погибла.

"Мы требуем прекратить жестокое обращение с животными, которые находятся на территории таможни: в случае проблем с документами - создать условия для содержания животных, чтобы они не погибали в муках - без кормов и воды. Подано заявление в полицию о привлечении к ответственности лиц, причастных к совершению преступления по ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины", - отметила волонтер зоозащитной организации" Animal SOS "Виктория Казаченко.

Владелец овец Елена Сивинч рассказала пикетчикам и журналистам, что 300 племенных овец вывезли паромом в Турцию, однако заказчик в порт не прибыл, и живой груз вернулся в Украину. Но работники подразделения Государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государственной границе и транспорте не дают разрешения на пропуск овец, мотивируя тем, что в Турции бывают эпидемии опасных болезней. И хотя доказательств тому, что животные больны нет, фура застряла в районе паромной переправы с 12 октября.

В центральном офисе Госпродпотребслужбы заявление Сивинч оставили без реагирования.

В администрации порта Черноморск заявили, что к инциденту портовики не причастны: осуществляют зооветеринарный контроль и выдают разрешение на пропуск живого товара (овец) работники Государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государственной границе и транспорте, которые координируют свои действия с таможенниками.

Руководитель терминала №5 Виктор Махонько добавил: "Мы готовы пропустить фуру после предоставления разрешения зооветеринарной службой, вот сейчас этот вопрос ветеринары и решают".

Кроме того, по его словам, сейчас должно происходить заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Черноморского горсовета.

В свою очередь руководство Одесской таможни разъяснило ситуацию так: до 24 октября на таможенное оформление живой товар (овец) не подавали. Как только это будет сделано, "Одесская таможня ГФС готова провести таможенное оформление в заявленный декларантом режим после осуществления предусмотренных законодательством мер официального контроля, в частности ветеринарного».

Владелица животных говорит, что при выезде все необходимые документы были оформлены надлежащим образом. Однако таможня информирует, что овец вернули из-за несоответствия бирок на животных, а решение этой проблемы в компетенции подразделения Государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государственной границе и транспорта.

Журналисты пытался позвонить в Одесской региональной службы госветконтроля, однако ни один из 5 телефонов не ответил.

Есть ли в нашей стране люди ответственные и не жестокие? Похоже, что нет.