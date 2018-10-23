Россиянин и украинец хотели ввезти в Украину труп женщины под видом пассажирки

На границе Украины произошла история, напоминающая кадры из фильма ужасов. О ней рассказала в Фейсбуке пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

23 октября двое мужчин - граждане России и Украины пытались переместить труп своей родственницы через границу, выдав ее за обычную пассажирку.

Около 17.30 в пункт пропуска для автомобильного сообщения Гоптовка на Харьковщине на въезд в Украину прибыл автомобиль Форд российской регистрации под управлением гражданина РФ. В качестве пассажира в автомобиле находился гражданин Украины, сын водителя. При осмотре транспортного средства на заднем сиденье правоохранители обнаружили труп женщины, которая была посажена и пристегнута ремнем безопасности как живой человек.

После обнаружения трупа, водитель, который оказался мужем умершей женщины, предоставил пограничникам свидетельство о смерти от 22 октября, выданное компетентными органами РФ.

Мужчины везли свою жену и мать, чтобы похоронить её в Запорожской области. Что заставило их сделать это таким изуверским способом - непонятно. Экономия средств на гробе и спецтранспорте? Показалось, что так будет быстрее? Результат оказался прямо противоположным.

Сейчас продолжаются следственные действия, направлено уведомление в Нацполиции о совершении правонарушения, предусмотренного ст.115 УК "Умышленное убийство".

Что поражает, так это то, что российские правоохранители, которые несут службу в смежном Гоптовке пункте пропуска "Нехотеевка", не увидели в перемещении трупа таким образом ничего удивительного, и после всех контрольных операций выпустили транспортное средство с территории РФ.

