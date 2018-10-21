На Волыни 11 га приграничной зоны отдали российскому депутату, сотрудничавшему с ФСБ

Проникновение России в украинские реалии гораздо значительнее, чем нам хотелось бы думать. И происходит это не только на уровне сепартистов с востока, а при помощи и по благословению власть имущих, которые на словах распинаются о своей любви к Украине и ее независимости от России. Но перед глазами у них одно: бизнес, деньги, обогащение.

В пограничной зоне Волынской области вблизи пункта пропуска "Ягодин" 11 га земли получила в аренду фирма депутаты Госдумы России Александра Бабакова. Аренда рассчитана на 50 лет.

Сейчас фирма российского олигарха, которая сотрудничала с ФСБ, уже начала строительство частного таможенного терминала, через который будет пропускать грузовики, отбирая немалые деньги у Украины, об этом говорится в сюжете ТРК Аверс, передают Волинські новини.

На частной границе для водителей фур обустраивают комфортный отель, где они смогут отдохнуть от дороги. Также там будет качественное дорожное покрытие, паркоматы. Однако за красивой картинкой нового терминала скрывается реальная угроза не только экономике Украины, но и ее безопасности и целостности.

Фактически, перед государственной границей Украины российская фирма создает частную границу, через которую собирается за деньги пропускать грузовики. Хотя по закону только государство имеет право контролировать границу.

Самое интересное в этой ситуации то, что новый терминал строит ООО "Комплекс-Ягодин", которое принадлежит ПАО "Украинская иновацино-финансовая компания". Данному акционерному обществу принадлежат еще несколько фирм в этой местности. В частности, ООО "АЗС Ягодин", ООО "Отель" Ягодин ", ООО" Терминал-БК ", ООО" УИФК-Волынь".

Отметим, что ПАО "Украинская инновационно-финансовая компания" имеет отношение к бизнесу депутата российского парламента Александра Бабакова. Его фирмы фактически оккупировали пограничные земли на Волыни.

Стоит сказать, что Александр Бабаков голосовал за аннексию Крыма, ему приписывают финансирование боевиков "ЛНР/ДНР". Также он возглавлял Комиссию по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Украинские пограничники пока не могут оценить уровень угрозы от частного пункта, который скоро появится, и отмечают, что держат границу под полным контролем.

Кстати, ранее подобный дополнительный терминал уже работал. Тогда частная фирма того же россиянина Александра Бабакова ООО "УИФК-Волынь" поставила шлагбаум на дороге, и водители вынуждены были добровольно-принудительно проезжать через еще один пункт и платить за простой. Эта схема возмутила водителей, и они взбунтовались против нее, в результате чего терминал закрыли.

Однако прошло время, и грабительскую схему решили перезапустить, завернув ее в новую красивую обертку. ООО "УИФК-Волынь", которое хитро сбивало деньги с перевозчиков, руководил Василий Никитич. Теперь уже его сын Виктор Никитич руководит строительством и является заместителем руководителя ООО "Комплекс-Ягодин", что вскоре должен открыть частный терминал. Оба отказались комментировать строительство и сроки запуска нового пункта.

Не дает покоя вопрос: как 11 гектаров пограничной земли могли отдать в руки российском депутату-олигарху, который к тому же отвечал за обороноспособность страны-агрессора и занимал антиукраинскую позицию?

В Ровенской ОТГ, на которой и находятся пограничные гектары, говорят, что земли отдали в аренду еще в 1990-х годах и добавляют, что участок в субаренде. Новым арендатором является ООО "Комплекс-Ягодин", а арендодателем выступает "УИФК-Волынь".

В итоге имеем ситуацию, когда российский депутат-фсбшник открывает бизнес на украинской государственной границе, но никого не беспокоят возможные последствия этого для безопасности страны.

Между тем, в 2014 году активисты требовали расследовать причастность фирм Бабакова к теракту, в результате которого был сбит нидерландский пассажирский самолет "Боинг 777" над оккупированными боевиками территориями Украины.

Также фирмы Бабакова получили разрешение на переработку и утилизацию ядерного топлива и ядерных подводных лодок российского флота. Он получил доступ к государственным тайнам Российской Федерации.

Позиции российские шпионы на Ягодине выбрали чрезвычайно выгодные. Здесь видно не только Украину, но и Польшу. Как украинская власть впустила на государственные границы фактически российскую разведку? Получить столько территории в приграничной зоне для ведения бизнеса невозможно без согласия высшего руководства государства.