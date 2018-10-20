В ДТП под Киевом погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская

Украинское юмористическое шоу, которое все больше приобретало популярность слаженной игрой актёров, потеряло яркую звезду: любимую многими актрису Марину Поплавскую. Сегодня утром она погибла в ДТП.

20 октября в ДТП под Киевом погибла Марина Поплавская - актриса известного украинского юмористического проекта "Дизель шоу".

Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в Фейсбуке.

Смертельное ДТП под Киевом. Погибла актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Еще четверо актеров получили тяжелые травмы,

- говорится в сообщении.

Авария произошла около семи утра возле села Мила Киево-Святошинского района на автодороге Киев - Чоп. Автобус с актерами "Неоплан" столкнулся с грузовым автомобилем "Новой почты".

Кроме того, известно, что других потраждалих в ДТП актеров госпитализировали с различными травмами.

Марина Поплавская - актриса программ "Дизель Шоу", "На троих", "DIZEL утро", певица, популярная ведущая, редактор украинской ассоциации КВН. Была капитаном команды КВН "Девчонки из Житомира». Также работала учительницей украинского языка и литературы в школе.