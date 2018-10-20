Курс валют

» » » В ДТП под Киевом погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская

Новости

Все новости
Авто / Происшествия
Сегодня, 10:40
291
Версия для печати

В ДТП под Киевом погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская

Украинское юмористическое шоу, которое все больше приобретало популярность слаженной игрой актёров, потеряло яркую звезду: любимую многими актрису Марину Поплавскую. Сегодня утром она погибла в ДТП.

20 октября в ДТП под Киевом погибла Марина Поплавская - актриса известного украинского юмористического проекта "Дизель шоу".

Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в Фейсбуке.

Смертельное ДТП под Киевом. Погибла актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Еще четверо актеров получили тяжелые травмы,
- говорится в сообщении.

Авария произошла около семи утра возле села Мила Киево-Святошинского района на автодороге Киев - Чоп. Автобус с актерами "Неоплан" столкнулся с грузовым автомобилем "Новой почты".

Кроме того, известно, что других потраждалих в ДТП актеров госпитализировали с различными травмами.

Марина Поплавская - актриса программ "Дизель Шоу", "На троих", "DIZEL утро", певица, популярная ведущая, редактор украинской ассоциации КВН. Была капитаном команды КВН "Девчонки из Житомира». Также работала учительницей украинского языка и литературы в школе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Что мешает Украине развиваться и процветать?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт