Над Бразилией засияет украинская "Веселка"

В Бразилии ожидается красивый праздник. Нет, не традиционный ежегодный карнавал, а такой, который бывает только один раз: народный танцевальный ансамбль "Веселка", организованный выходцами из Украины, отметит свое 60-летие.

2 и 3 ноября состоится двадцать пятый Национальный фестиваль украинских танцев - крупнейшее культурное событие в Бразилии.

По словам организаторов, целью фестиваля является сохранение и распространение украинской культуры и интеграция между различными танцевальными группами украинского сообщества Бразилии.

ВВыбранный для проведения фестиваля город Прудентополис - наиболее благоприятен для проведения такого фестиваля: до сегодняшнего дня иммигранты здесь сохраняют традиции и обычаи, присущие украинской культуре. Здесь есть даже украинские церкви, построенные в византийском стиле.

25-й Фестиваль приурочен к празднованию 60-летия бразильского украинского народного коллектива «Веселка». Коллектив был основан 1 августа 1958 года отцом Эфраимом Кривеем.

Признанный на национальном уровне, принявший участие в нескольких фестивалях, шоу на ярмарках, выставках, конгрессах и других мероприятиях, ансамбль "Веселка" состоит из 90 человек.

«Веселка означает радугу, которая символизирует печать Завета Творца своими созданиям. Ансамбль выбрал это как девиз, потому что его участники стремятся сохранить любовь Бога и преданность традициям, которые характеризуют украинскую душу», - так говорят о танцевальном ансамбле.

На фото: "Веселка" в 1958 и 2018 году.

Источник: RSN



