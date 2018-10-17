В Украине за один день проверки скорости на дорогах оштрафованы более двухсот человек

За первый день использования в Украине приборов измерения скорости TruCam был оштрафован 231 водитель-«гонщик». Об этом в среду, 17 октября, сообщил на своей странице в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

В сообщении отмечено, что вторник, 16 октября, был первым днем полноценного применения новых устройств для измерения скорости. Результатом дневной смены стало составление 231 акта об административном правонарушении за превышение водителями дозволенной скорости. Также сообщается, что большая часть приборов TruCam была использована полицией на трассах, потому что именно на крупных магистралях происходят самые страшные аварии со значительными человеческими жертвами, передает Судебно-юридическая газета.

Представитель департамента полиции также подчеркнул, что задачей новой системы контроля является не наказание водителей-нарушителей, а предупреждение возможных дорожно-транспортных происшествий вследствие превышения скорости.

Ранее сообщалось о том, какие штрафы грозят водителям за нарушение скорости и что с 16 октября водителей в Украине будут штрафовать за превышение скорости. Использовать приборы для измерения скорости TruCam начали еще на прошлой неделе в тестовом режиме. Теперь же будут выписывать реальные штрафы. Сейчас у полиции есть 25 радаров. В столице правоохранители стоят на проспектах Победы и Бажана. В дальнейшем их количество на дорогах будет увеличиваться.

Также известно, куда пойдут 20 миллиардов гривень штрафов за нарушение ПДД. Министерство внутренних дел предлагает половину средств от штрафов за нарушения Правил дорожного движения, которые были зафиксированы автоматически, направлять МВД и Нацполиции для развития системы видеофиксации на дорогах.