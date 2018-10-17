В КБ "Южное" в Днепре принимали российскую делегацию компании, с которой сотрудничают

Судя по всему, война с Россией уже закончилась. Иначе чем объяснить то, что КБ "Южное" в Днепре с помпой принимает внушительную делегацию, которая представляет частную российскую компанию, основным видом деятельности которой является запуск ракет космического назначения и выведение космических объектов на орбиту, а именно: ООО "S7 Космические транспортные системы" - частная российская компания, которая занимается предоставлением космических услуг с использованием ракет-носителей типа "Зенит" в рамках проекта "Морской старт" ("Зенит-3SL", а также проекта "Наземный старт" ("Зенит-3SLБ") с космодрома Байконур.

Вот что написала в Фейсбуке сама российская компания:

Представители S7 Space в рамках программы «Морской старт» посетили Государственное предприятие «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» и Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля» для оценки состояния изготовления заказанных ракет-носителей «Зенит». В ходе визита была проведена оценка текущего состояния находящихся в изготовлении трех ракет-носителей «Зенит», заказ на которые ранее был размещен S7 Space. Был проведен обзор изготавливаемых изделий с посещением цехов завода. Представители S7 Space отметили, что изготовление заказанных ракет-носителей «Зенит» идет в соответствии с установленными графиками и соблюдением требований по качеству. В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, связанных с изготовлением, комплектацией и поставкой заказанных ракет. Также состоялись рабочие встречи с руководством ГП «КБ «Южное» и ДПГЗ ГКАУ, на которых обсуждались вопросы авторского надзора, контроля хода изготовления ракет-носителей «Зенит» и предложения по дальнейшему сотрудничеству в рамках программы «Морской Старт».

Надо сказать, что проекты "Морской старт" и "Наземный старт" в 90-х годах разрабатывались совместно американскими, норвежскими, российскими и украинскими специалистами. Но через 10 лет все права на проект из-за финансовых идругих разногласий перешли в руки российской компании. Получается, что сейчас "Южное" сотрудничает именно с российской компанией.

Главной составной частью ракетно-космического комплекса “Морской старт” является ракетный сегмент . Именно его разрабатывает "Южное".

Ракетный сегмент состоит из трехступенчатой экологически чистой ракеты-носителя “Зенит-3SL” и комплексов технологического оборудования для подготовки и пуска ракеты-носителя.

В состав ракеты-носителя “Зенит-3SL” входят:

двухступенчатая ракета-носитель “Зенит–2S”, разработанная и изготовленная Государственным конструкторским бюро “Южное” (Днепр) и производственным объединением “Южмаш” (Днепр);

разгонный блок DM-SL (третья ступень), созданный корпорацией «Энергия», характеризуется высокой подтвержденной надежностью;

Ответственным за создание ракеты-носителя “Зенит-3SL” является конструкторское бюро “Южное”.

28 апреля 2017 года между украинским предприятием и S7 Sea Launch Limited был заключен контракт на производство 12 ракет серии "Зенит" для использования в проектах "Морской старт" и "Наземный старт". 28 апреля 2017 года! Ровно три года войны...

И вот 16 октября заказчики приехали в Днепр, чтобы проверить, как выполняется их заказ. Вся российская пресса глумливо отрапортовала, что "на Украине" всё идёт по графику.

Вы думаете никто об этом не знает? Ну почему же.

Вот ответ S7 Space под публикацией на такой же вопрос.

Всё взаимодействие осуществляется на основании заключенных контрактов и разрешений госорганов Украины и России.

Вы воюйте, умирайте, боритесь. А нам некогда - мы осваиваем космос. У нас - договоры, которые стоят денег. А вы воюйте, умирайте, боритесь...