Чем может гордиться Украина - блогер привел примеры

В Интернете появилась публикация блогера Павла Правого, где он рассказал о том, о чем почему-то не рассказывают по телевизору. Впрочем, мы знаем почему: потому что это - реклама, а реклама стоит денег. Но мы даем эту рекламу совершенно бесплатно, потому что это - гордость нашей страны. И не все можно переводить в деньги.

То, чего вы, возможно, не знали об Украине. То, вам будет интересно узнать. Знаете ли вы что...

Украина продает модельную обувь в... Италию.

Да, в страну, которая славится на весь мир собственными брендами. И не только в Италию, но и во Францию, Великобританию, США, Германию и десятки других стран.

Речь идет о торговой марке Braska. Ее выдают за британскую, но на самом деле им владеет предприниматель с киевской Троещины. Сейчас 40% обуви Braska производится в Украине для местных потребителей, а 60% - за рубежом.

Есть и другие подобные фирмы, например, Luciano Carvari, Blink и тому подобное.

Самое интересное, что начинались они как «Бренды-оборотни», то есть их шили в Украине под видом иностранных марок. Теперь все немного не так, эту обувь с удовольствием носят европейцы.

Украина продает сыры в... Голландию.

А еще масло сливочное. И не только в Голландию, но и в Данию, которая славится именно своим маслом. А еще мы продаем сыры в Казахстан и Египет, Молдову и Объединенные Арабские Эмираты. В прошлом году мы экспортировали почти 8 тыс. тонн сыра и 470 тонн масла.

Отдельное слово - об органической продукции. Знали ли вы, что украинская компания «Органик Милк» (г. Барановка Житомирской области) возит органический сыр, йогурт и другие «вкусности» в Эмираты самолетами?

И эта компания не единственная - их девять...

Один из лучших мировых брендов элитной мебели... украинский.

Её производит ООО «Мебельная фабрика" Мирт "» (Новоград-Волынский, Житомирская область).

Украинская мебель и деревянные элементы декора из натурального ценной древесины можно увидеть в иностранных посольствах, в офисах и домах известных бизнесменов, в элитных ресторанах и отелях Евросоюза, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и др. Среди заказчиков - крупные международные компании, как, например, Marriott International со штаб-квартирой в США, которая руководит работой 6080 отелей по всему миру.

Один из лучших мировых производителей холодильных витрин для супермаркетов... украинская компания «Айсберг» (Одесса).

Её оборудование работает в супермаркетах, гипермаркетах и ​​мелких магазинчиках Германии, Италии, Великобритании, Австралии, Исландии и еще 22 стран мира.

А начиналось все с импорта холодильников из Германии, Италии, Великобритании...

Среди лучших в мире парусных яхт... украинские.

Мы продаем их, в частности, в Канаду и Швецию.

Black Sea Yachts shipyard и Fifth Ocean Yachts из Николаева, «Паруса Украины» из Херсона и еще шесть украинских производителей успешно конкурируют с известными европейскими и американскими производителями.

Самые популярные в Европе лыжи и сноуборды... украинские.

Каждый второй сноуборд и каждая вторая пара лыж, которая продается в Австрии, Великобритании, Германии, Франции и других странах. Лидером является СП «Фишер-Мукачево», которое производит 180 моделей спортивно-беговых лыж и 130 моделей горных лыж.

Фабрика производит продукцию не только марки Fischer, но и других брендов, в частности, Scott Usa, Stöckli, Tecno Pro, Hagan, Rossignol, Alpina, Splitkein, Tecno.

Всего в прошлом году Украина продала в ЕС 731,4 тыс. единиц этого товара.

А еще Украина вышла на третье место в мире как поставщик меда. Супермаркеты Франции, Германии, Бельгии, Эмиратов, Италии забиты украинским сладким продуктом.

А еще Украина занимает почетное третье место по объемам экспорта курятины в страны ЕС.

А еще мы продаем в Японию сигары и сигареты.

А в Европу - вино. И не только в Европу. За два последних года его экспорт вырос вдвое. О шоколаде и конфетах помолчу - это все знают, и это не интересно.

А еще мы поставляем мужскую одежду в Британию и женскую в Германию.

Европа и мир носят джинсы и другую одежду знаменитого немецкого бренда Brax, даже не подозревая, что их шьют на фабрике Lesya в том же Новоград-Волынском. Фабрика "Леся" имеет и собственный бренд, в числе ее продукции эксклюзивные платья, туники, юбки, женские костюмы и тому подобное.

А еще мы экспортируем искусственные сапфиры, из которых в США изготавливают сверхсовременные бронежилеты и бронестекло для бронированных автомобилей американских президентов и используют в ракетно-космической отрасли. Делают их в Харьковском научно-технологическом комплексе «Институт монокристаллов». Здесь выращивают самые большие в мире кристаллы сапфиров.

А еще Украина стремительно ворвалась на международный рынок ИТ-технологий. Сейчас доходы от них занимают третье место (после сельскохозяйственной продукции и продукции металлургии) в статье украинского экспорта, и ежегодно это направление высоких технологий растет по экспоненте.

А ещё украинские легкие вертолеты, которые только начала выпускать КОМПАНИЯ "Горизонт" из Белой Церкви (Киевская область).

Их уже получают заказчики.

Так что не только чугунными слитками, подсолнечным маслом и памятной электропроводкой для «Фольксвагена» и «Опеля» мы можем похвастаться. И здесь перечислено далеко не все, чем должны гордиться.

А тем временем Украина только разминается. Она только выпрямляется во весь рост после более чем 300-летнего пребывания в ярме. Вот пусть только закончится эта война...

Недалеко то время, когда об Украине будут говорить как о «мировом экономическом тигре».

Но для этого работать надо, а не ныть и искать во всем зраду...

Автор: ПАВЕЛ ПРАВЫЙ

А мы приглашаем всех поискать у себя в памяти примеры того, чем уже может гордиться Украина на мировом уровне. Мы не будем утверждать: мы лучшие. Нам до этого еще далеко. Но - не хуже. Совсем не хуже. Давайте помнить об этом.