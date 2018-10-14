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Вчера, 20:19
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В Конотопе воинов АТО "поздравили" роликом с Захарченко и боевиками: видео

Конотоп, уже "отличившийся" полузаконным отстранением от должности мэра, нарвался щё на один громкий скандал. Он, впрочем, как раз перекликается с тем, что происходило все месяцы в городе.

Инцидент произошел в Конотопе во время торжеств, посвященных Дню Защитника Украины. Ветеранам АТО, которые собрались в зале, вдруг вывели на экран ролик, где в главной роли были главари "ДНР/ЛНР", в том числе в кадрах мелькал и уничтоженный 31 августа в Донецке террорист Захарченко, передает "Диалог.UA".

Ролки показали в местном доме культуры. Кроме боевиков, в ролике были украинские пленные. Бойцы АТО в шоке покинули помещение. Выяснилось, что организаторами мероприятия было Конотопское управление культуры. В свою очередь, начальник управления культуры Елена Шинкаренко уверяет, что накануне лично была на генеральной репетиции торжества, и этого видео не было. А директор дома культуры добавил, что ролик с боевиками – "техническая ошибка". Полиция открыла уголовное дело.

Видео ТСН

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