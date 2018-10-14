Родом из Украины: Лейба-Ицык Добровский, воин УПА

Служба безопасности Украины передала копии рассекреченных материалов участника украинского национально-освободительного движения киевлянина Лейбы Добровского двум его родственникам - гражданам Государства Израиль.

Об этом сообщила пресс-служба СБ Украины.

В Отраслевом государственном архиве СБУ зарубежные гости Полина Рогова и его сын Аркадий Царинный имели возможность ознакомиться с оригиналом архивного дела своего родственника. Представители семьи Лейбы Добровcкого узнали о его борьбе против нацистов во время Второй мировой войны и участии в рядах УПА в сопротивлении советской власти. Находясь в составе краевого подразделения Украинской Повстанческой Армии, он стал автором обращений к другим народам о присоединении к движению за освобождение Украины. Также киевлянин написал публицистическую работу «Как московский царизм покорял народы», но не успел ее издать из-за ареста органами НКВД в 1944 году.

Как и тысячи других борцов за независимую Украину, Лейба Добровский прошел советские лагеря, выйдя на свободу только в сентябре 1953 года. Реабилитировали его только после обретения Украиной независимости.

Руководитель Аппарата Председателя СБУ Игорь Гуськов от коллектива Службы передал гражданам Израиля копии справки о реабилитации и архивного дела их известного родственника.

Справка. Лейба-Ицик Добровский родился в 1910 году в с. Ольшаница Рокитнянского района Киевской области. Жил в Киеве. Имел высшее образование. Мобилизован в Красную армию 22 июня 1941. В октябре 1941 года под Полтавой попал в немецкий плен. Выбрался из плена и добрался до Ривненской области. В ноябре 1941 года стал членом Организации Украинских Националистов (ОУН). Вступил в ряды Украинской Повстанческой Армии. Позывной - «Валерий». В июле 1943 года Лейба-Ицик Добровский стал политическим консультантом в политическом отделе при командовании УПА-Север. Находился в подполье с 1941 до 1944 года. Был автором известных обращений УПА, в частности, - обращений к представителям народов Азии и Кавказа, а также публицистической работы «Как московский царизм покорял народы». В феврале 1944 года был арестован СМЕРШем. Военный трибунал Киевского гарнизона приговорил воина УПА Лейбу-Ицика Добровского к 10 годам исправительно-трудовых лагерей и 5 годам лишения прав с конфискацией имущества. После возвращения из ссылки поселился в Ирпене Киевской области, работал на заводе снабженцем. Впоследствии вторично женился и переехал к новой жене Розе в Киев на улицу Круглоуниверситетскую. Умер Лейба Добровский в 1969 году в возрасте 58 лет, похоронен в Киеве.