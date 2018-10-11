Чешские волонтеры прикоснулись к истории подвига украинских киборгов

90-й отдельный аэромобильный батальон имени Героя Украины старшего лейтенанта Ивана Зубкова отметил уже четыре года своего существования - все годы войны. Его постоянное место дислокации – Константиновка (Донецкая область).

В дни, когда отмечались вехи создания батальона, волонтеры из Чехии и Украины приехали, чтоб положить цветы к памятнику киборгам. Представители чешской организации «Команда для України» (Team for Ukraine) уже два года приезжают в Константиновку, а на территорию батальона попали впервые.

- Как вы знаете в нашем батальоне есть два Героя Украины. К сожаления, эти звания им присвоены посмертно. – Так знакомство с волонтерами из Чехии начал замполит 90-го батальона Петр Гоц.

Мы стоим возле единственного в Украине памятника киборгам. Его установили в 2015 году. Теперь – это сакральное место для всех приезжих волонтеров. Поскольку монумент расположен на территории батальона, то возложить цветы можно только с разрешения замполита. Правда, заместитель командира батальона по работе с личным составом Петр Гоц легко идет на контакт, потому что понимает – память о Героях важна для живых.

- Наш 90 батальон носит имя Героя Украины старшего лейтенанта Ивана Зубкова. Легендарная для нас личность, пример мужества и самопожертвования для многих поколений. Он был командиром роты огневой поддержки, - продолжает Петр Борисович, давая нам возожность осмотреться вокруг, и прочитать фамилии на монументе. - В январе 2015 года, когда велись самые ожесточенные бои за Донецкий аэропорт, он вызвался участвовать в деблокировании подразделений, которые защищали Донецкий аэропорт. Во время одного сражения, понимая, что рядом много боевиков, он вызвал огонь артиллерии на себя, прикрыв отход подразделения. 20 января 2015 последний раз выходил на связь и сообщил, что лежит под завалами. А после этого второй этаж терминала подорвали… 30 декабря 2015 Президент Украины Петр Порошенко своим указом постановил присвоить имя Героя Украины старшего лейтенанта Ивана Зубкова 90 отдельной аэромобильной батальона 81 отдельной аэромобильной бригады высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины…

Мы погружаемся каждый в свои воспоминания. Услышанное тяжело воспринимать без слез…

- В боях за Донецкий аэропорт у нас погибли 37 человек, всего же за четырёхлетнее существование батальона погибло 46 наших бойцов. Второй Герой Украины – это пулеметчик Игорь Брановицкий. Он во время обороны аэропорта успел на себе вытащить из нового терминала двух раненых побратимов, а когда вернулся за следующим, то попал в плен к сепаратистам. Они с особой жестокостью всегда расправлялись с пулеметчиками. Боевики долго пытали наших ребят, пытаясь узнать, кто из них пулеметчик. Игорь не выдержал, что так издеваются над побратимами, и сам признался. Его избили до полумертвого состояния. В это время в ту пыточную приехал терорист Павлов, которого все знают как «Моторолу». Офицеры ему сказала: «Нужна помощь этому пацану, его избили до полусмерти», на что тот ответил:"Сейчас я ему помогу" и пустил ему в голову две пули... Нам об этом рассказали побратимы, которых после освободили из плена...

Мы молчим, не зная, что сказать. Рассматривая имена на памятнике, мысленно сравниваем их возраст со своим. Такие молодые...

Петр Гоц вкратце рассказывает об истории создания батальона, она трагическая и героическая одновременно.

Потом приглашает зайти в часовенку, построенную рядом. Мы молимся каждый, как кто умеет, о победе для наших солдат.

Затем мы положили цветы. Желтые и синие хризантемы, перевязанные черной ленточкой - это самое меньшее, что мы могли принести новым Героям этой войны...

Гости из Чехии давно уехали к себе на Родину. Уезжая, сказали, что донесут до своих земляков этот рассказ о подвиге украинских киборгов.





Марина Пухир, Константиновка, Донецкая область