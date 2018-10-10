Останутся ли в Киеве каштаны на улицах

Столица Украины всегда ассоциировалась во всем мире с прекрасными каштанами, которые превращали цветущий весной город в кипенно-белый, а осенью - в золотой. Однако спустя годы каштаны стали болеть, пропадать, и почему-то, несмотря на всю современную науку, никто их не вылечил. Наоборот, стали убирать каштаны с киевских улиц. А этим летом стартовала даже акция «Выбери дерево для Крещатика».

Об этом сообщил начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный во время круглого стола, целью которого было обсуждение вопроса предоставления профессиональных рекомендаций экспертов по высадке наиболее подходящего дерева для Крещатика.

Поскольку каштаны плохо выживают в условиях повышенного уровня засоленности почв и загазованности воздуха, возникла необходимость рассмотреть для озеленения Крещатика альтернативные породы деревьев, которые не уступали бы красотой, были адаптированы к стилю улицы и более приспособлены к жизни в условиях мегаполиса, сообщает Большой Киев.

«Около шести тысяч киевлян приняли участие в голосовании, которое продолжалось в течение четырех месяцев. Участники имели возможность лично увидеть и выбрать дерево, которое, по их мнению, является лучшим для главной улицы столицы», - отметил Малеваный.

Так, по результатам голосования, были определены три победителя: платан гибридный, горькокаштан красноцветочный, вишня птичья Plena.

«По моему мнению, лучшим для Крещатика будет высадить платан гибридный, ведь это дерево является морозостойким, быстро разрастается и затеняет большую площадь, имеет декоративную фактурную кору. Есть предложение принять во внимание контейнерное озеленение, что позволит быстро заменить зеленые насаждения», - отметил кандидат биологических наук Александр Курдюк.

«Мне, как киевлянке, все же хочется сохранить каштаны как символ города, но в условиях повышенного риска их гибели и поражения болезнями остается риск его высадки на главной улице столицы. Платан также подходит по своим дендрологическими особенностями для Крещатика, он не подвержен болезням, но он изменит внешний вид улицы», - добавила старший научный сотрудник ботсада им. Гришко Татьяна Счепицкая.

По результатам обсуждения «Киевзеленбуду» будет дано поручение разработать программу постепенной замены и сохранения существующих зеленых насаждений на Крещатике с последующей пересадкой их для лечения в парках и скверах.

Тем не менее, методы лечения каштанов специальными инъекциями, разработанные учеными, существуют, и хотелось бы, чтобы песню "Снова цветут каштаны" - подлинный гимн Киева встречали и прекрасные деревья на улицах столицы.



