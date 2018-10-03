Веселые мастера по Подгородного создали паровоз из соломы

В городе Подгородном (Днепропетровская область) селяне от души повеселились после уборки урожая: местные жители смастерили на одном из полей вдоль дороги большой паровоз из соломы.

Паровозик получился очень весёлый: с голубыми глазами и доброй улыбкой. На нём красуется надпись: «Я люблю Подгородное». Соломенное изделие стало любимой локацией местных жителей и проезжих, которые останавливают автомобили и велосипеды, чтобы сфотографироваться на фоне чудо-паровозика.

- Вот такая красота теперь в нашем Подгородном (на въезде стороны с.Перемога, Магдалиновки). Останавливаются машины, велосипедисты - фотографируются! А всю эту красоту создали мужчины нашего города,- гордятся жители Подгородного.





Источник: Днепр вечерний