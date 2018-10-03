Излишне ретивых железнодорожников решили уволить за применение силы к пассажиру

Когда один из пассажиров пытался силой попасть в вагон, указанные работники вытолкали его с поезда, который начал движение.

Когда один из пассажиров пытался силой попасть в вагон, указанные работники вытолкали его с поезда, который начал движение.

30 сентября проводница и начальник поезда Ковель-Москва не пустили в поезд пассажиров с электронными билетами. Инцидент произошел на железнодорожной станции Кривин в Хмельницкой области. Кассир не смогла распечатать нескольким пассажирам билеты, заказанные через интернет. В результате проводница и начальник поезда отказались пускать их в поезд.

В "Укрзализныце" заявляют, что проводница и начальник поезда Ковель-Москва, которые на ходу вытолкали с поезда пассажира с электронным билетом, будут уволены.

Об этом заявил заместитель директора департамента пассажирских перевозок в дальнем сообщении ПАО "Укрзализныця" Александр Красноштан, сообщат Укринформ.

"На данное время поезд прибывает в депо, сегодня сразу же будет проведена соответствующая проверка данного факта. Действиям всех причастных к инциденту лиц будет дана соответствующая оценка и будут сделаны самые радикальные выводы. Я вам скажу однозначно, что эти люди у нас работать больше не будут", - сказал он.

Красноштан также отметил, что в "Укрзализныце" просят прощения у пассажиров за инцидент.

Однако это далеко не единственный пример странного, мягко говоря, обслуживания на Укрзализныце, разве что откровенно вопиющий.

В Киеве случаются моменты, когда пассажиры со скандалом прорываются в вагоны только потому, что у них билеты приобретены по Интернету, а у проводников нет считывающего устройства - вот именно в этом вагоне - нет. Такои примеры были в поездах, следующих в Закарпатье.

В Фастове периодически меняют место дислокации электричек, и люди, приученные к одной платформе, вынуждены бежать на другую, боясь не успеть. В следующий раз электричка может прибыть на обычную платформу. Также там периодически вспоминают, что на перрон нужно пускать только с посадочным талоном - билетом на местную электричку (это касается почему-то не всех, а только двух платформ) и собирают целую толпу, поскольку пропускают только через один турникет. Потом об этом благополучно забывают. Потом опять вспоминают...

В Белой Церкви - та же история. Внезапно, за две минуты до прибытия электрички, запыхавшегося пассажира отправляют в кассу - покупать билет. Через железнодорожный мост! Помогает пройти исключительно ругань. Между тем, в электричке работают контролеры с кассовым аппаратом, и проблемы приобретения билетов во время движения нет. Кроме того, периодически по громкой связи объявляют, что по техническим причинам билеты нужно покупать именно в электричке. Откуда рвение у дежурного - непонятно.

Электричка Киев Козятин на станции Фастов опаздывает почти ежедневно и почти на час. Может быть, стоит вообще поменять расписание - ну, если она так опаздывает?

И таких примеров - огромное количество. Так что можно удивиться, пожалу, только тому, что пассажира вытолкали силой. Остальное - вполне в духе украинских пассажирских перевозок.

Фотоколлаж РБК-Украина







