Двойное гражданство и крутая жизнь топ-разведчика - журналистское расследование

Мы должны им доверять, потому что они - как бы - передний край нашей безопасности. Но вдруг выясняются такие подробности, что не знаешь, тебя - гражданина Украины презирают или просто используют.

Семья первого заместителя руководителя Службы внешней разведки и экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Сергея Семочко имеет дома под Киевом, стоимостью в миллионы долларов, ездит на Ленд Крузере, а также кроме украинского, имеет гражданство России.

Об этом говорится в расследовании программы "Наши гроши с Денисом Бигусом".

Отмечается, что несмотря на засекреченные декларации, журналистам удалось узнать об имуществе и семье разведчика, передает Украинская правда.

Так, сообщается, что по городу Семочко передвигается на черном, наглухо тонированном, Ленд Крузере с номерами, зарегистрированными на несуществующую человека.

Авторы программы выяснили, что каждое утро Ленд Крузер приезжает забирать своего пассажира в закрытый коттеджный городок в престижном районе Конча-Заспа под Киевом, каждый раз паркуясь под одним и тем же домом.

Сообщается, что добротный дом на 333 квадрата, в феврале 2016 года официально приобрела женщина по имени Татьяна Лысенко, а неподалеку есть еще два огромных дома, оформленных на ее дочь.

"Еще в 2013 году они приватизировали соседние участки под Ялтой, где, напомним, Семочко работал до аннексии. Но эти двое - больше, чем соседи", - говорят журналисты.

Сообщается, что ряд доказательств позволили журналистам сделать вывод, что Татьяна Лысенко является женой - официальной или неофициальной - Сергея Семочко. А Анастасия Лысенко (в браке Котон), Станислав и Илья Лысенко - находятся с разведчиком-сбушником в родственных отношениях. И ярко освещают его настоящее имущественное состояние", - говорится в программе.

Отмечается, что в Конча-Заспе, неподалеку от дома Татьяны Лысенко, падчерица Семочко Анастасия зимой 2017 года купила еще один, который, по данным журналистов, мог стоить два миллиона долларов.

Вместе с тем журналисты отмечают, что дом за $ 2 млн - не самый дорогое, что приобрела той зимой Анастасия.

Сообщается, что в соседнем городке, рядом с домами экс-министра Евгения Червоненко, сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степана и других вероятная родственница Семочко в 2017 году приобрела третье имение почти на 700 квадратов.

Также журналисты отмечают, что по крайней мере три раза за последние три года на фото Анастасии и Станислава появляется ярко-голубой вертолет.

"Например фото, сделанное под Одессой на винодельне ШАБО: "С винзавода уезжать с пустыми руками - плохой тон". Перелет по маршруту Киев-Одесса на сайте фирмы-эксплуатанта стоит от 4 до 6 тыс долл", - говорится в расследовании.

"Подытожим. Три дома в Козине - очень грубо это около 8 миллионов долларов. Ленд Крузер на "непробиваемых" номерах и недешевые полеты на вертолете. А теперь самый важный вопрос: откуда это все взялось? Есть ли хоть какой-то понятный источник такого состояния? ", - спрашивают журналисты в программе.

Отмечается, что авторы расследования проанализировали доходы Семочко и его семьи за последние восемь лет и не нашли реалистического легального источника.

Так, сообщается, что вероятная жена разведчика Татьяна Лысенко, в целом за последние 8 лет заработала около 135 тыс долл, причем все до 2014 года, 30-летняя дочь Анастасия Котон последние несколько - ухаживает за ребенком, а до этого заработала около 59 тыс долл.

Зять Владимир Котон сам за последние 8 лет официально заработал полторы тысячи гривен, его родители тоже не имеют состояния. Старший сын Станислав Лысенко заработал около 18 тыс грн. официальных доходов. А младший сын несовершеннолетний.

Журналисты отмечают, что доходы самого разведчика, как и данные о семье, засекречены вместе с декларацией.

Несмотря на это, они сравнили старые декларации высшего руководства, чтобы сориентироваться в возможных доходах, которые у него могли бы быть.

"Например, глава СБУ Василий Грицак в 2015 году получил 254 тыс. грн, это при "самом щадящем" курсе доллара - 1,5 тыс долл./мес. Получается, что Грицаку понадобилось бы 120 лет службы на дом, в котором скорее всего живет Семочко", - говорится в программе.

Отмечается, что родители Семочко бизнеса никогда не имели и до недавнего времени были прописаны в обычной "панельке" в Энергодаре Запорожской области.

По данным программы, пока семья Лысенко-Котон постоянно курсирует между Киевом и аннексированным Крымом.

Отмечается, что в августе Интернет-издание ОРД опубликовало копии российских паспортов - якобы выданных Татьяне Лысенко, Анастасии Котон и Владимиру Котону.

"Копии выглядели вполне реалистично. Формат бланка - отвечал формату российского паспорта. Фото на них - это действительно Татьяна Лысенко, ее дочь и зять. Даты рождения также совпадали", - отмечают авторы.

Они проверили данные и заявляют, что семья заместителя главного разведчика Украины имеет российское гражданство.

"Хотя МВД РФ отказались подтвердить паспортные данные по нашему запросу, мы верифицировали их на сайте налоговой службы России. Там по номеру паспорта, ФИО и дате рождения можно узнать - существует ли валидный паспорт с такими данными, и предоставлялся ли его владельцу индивидуальный налоговый номер", - говорят расследователи.

"По данным Федеральной налоговой службы РФ, Татьяне Лысенко и его зятю - российский ИНН присвоен. Это означает, что российские паспорта с такими персональными данными - есть. По номеру обнародованного паспорта, якобы выданного дочери, ИНН не пробивается", - добавили они.

Также сообщается, что кроме этого в Едином реестре юридических лиц РФ есть данные на полного тезку Станислава Лысенко из Ялты (старший сын Лысенко), где он также указан гражданином России.

Журналисты отмечают, что такие же выдержки ЕРЮЛ выдает - на жену и тещу Станислава, и на родителей Котона.

"То есть всего 8 родственников с подозрением на двойное гражданство. Двойное, в котором второе - это гражданство страны, с которой Украина уже пятый год воюет", - говорится в расследовании.

Сообщается, что на запрос программы о комментарии Сергей Семочко прислал письменный ответ, в котором отметил, что вопрос о родственных связях с Лысенко это конфиденциальная информация о его личной и семейной жизни. Объяснений по поводу природы этой связи, происхождение имущества и гражданств РФ Семочко не предоставил.