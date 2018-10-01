Киевский миллионер не прошел фейс-контроль в самом дорогом ресторане Днепра

Богатые люди небезосновательно считают, что их положение в обществе позволяет им выглядеть так, как нравится им, а не окружающим. Пример тому - основатель Фейсбука, миллиардер Марк Цукерберг с его серыми футболками.

Так рассуждают многие, и Гарик Корогодский - бизнесмен, писатель, блогер, меценат, сооснователь благотворительного фонда «Жизнелюб» - тоже.

Гарик Корогодский на днях приехал в Днепр для участия в книжном фестивале Book Space. Однако его ждал сюрприз: в ресторане "Артист" (один из самых дорогих ресторанов Днепра, хозяином которого, по слухам, является бывший заместитель мэра города) миллионер не прошел банальный фейс-контроль: он был одет "не по форме". Слишком вызывающе - по мнению персонала ресторана.

Гарик, явно улыбаясь в душе, подчинился требованиям - с ним это случается не впервые, даже в Киеве, где его многие знают, и то не всегда удаётся с первого раза попасть в элитные места. А нам интересно, как оправдывалась охрана, когда им стало известно, кого они не пустили в ресторан.

Кстати, в одном из последних интервью эпатажный миллионер пообещал стать следующим мэром столицы. И первым делом - устроить праздник для всех киевлян по случаю своего избрания, а потом делать жизнь веселее. Может, стоит и подумать?







