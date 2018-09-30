Леонид Кучма завершает свое участие в Трехсторонней группе в Минске

Предполагается, что 2 октября экс-президент Украины Леонид Кучма примет участие в заседании Трехсторонней группы в Минске в последний раз.

Леонид Кучма уходит с должности представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер.

Она отметила, что летом Кучме исполнилось 80 лет, и он считает, что этот возраст является «критическим».

«Этим летом Леонид Данилович отметил 80-летний юбилей, и именно это имелось в виду под критическим возрастом», — сказала Олифер.

Она подчеркнула, что поскольку Кучма работал в ТКГ на общественных началах, он не должен писать заявление на увольнение.

«Леонид Кучма примет участие в заседании ТКГ в Минске, которое состоится 2 октября. А относительно следующих заседаний — все дальнейшие кадровые решения по этому вопросу являются прерогативой президента Украины», — отметила Олифер.

В пятницу, 28 сентября, Кучма заявил, что может уйти в отставку с должности представителя Украины в ТКГ, когда достигнет критического возраста. Он добавил, что просил освободить его от этой работы. Потенциальным кандидатом на должность он назвал советника президента, дипломата Руслана Демченко.

Российские СМИ с радостью подхватили эту новость, с упоением поясняя своим зрителям-читателям, что "Леонид Данилович не хочет в "этом" участвовать". Таким образом они пытаются свести на нет значение Минских договоренностей: даже экс-президент считает их никчемными. Это в дальнейшем может послужить поводом для развязывания нового военноговитка, инспирируемого Россией в Донбассе.

Однако украинцы должны понимать: 80 лет - это действительно очень серьёзный возраст, и осуждать экс-президента за то, что он не может уже работать в полную силу, просто неразумно.