Мэр Глухова объявил об отставке, но ее не смогли принять - не было кворума

Деятельность людей, которые пытались что-то сделать в небольших городах Украины, и даже делали это, прервана теми, кого устраивала предыдущая власть, позволявшая решать вопросы "ты - мне, я - тебе", изымать бюджетные средства в пользу негосударственных интересов, саботировать требования времени и городские интересы.

Короткое время назад абсолютно незаконным способом был устранен от власти городской голова Конотопа Артем Сменихин. Вмсто того, чтобы поинтересоваться, почему депутаты срывали одну за другой сессии и так и не приняли в течение полугода бюджет города, человека с выборной должности при помощи титушек и попустительстве верхнего эшелона "переизбрали", расчистив место для удобных выборов.

Практически лишился городского головы и другой небольшой город - Глухов, где мэром был Мишель Терещенко, потомок тех самых украинских промышленников, в прошлом гражданин Франции, офицер-подводник, успешный человек, приехавший в Украину 10 лет назад, чтобы возродить дело своих предков.

Став мэром Глухова, он столкнулся с непробиваемой косностью и нежеланием депутатов трудиться во благо громады.ю Трудиться - не так, как привыкли наши депутаты всех уровней, а по-настоящему. Но даже и привычно они тоже этого не захотели. Как и в Конотопе, депутаты принимали бюджет не в зале заседаний, а где-то, без мэра, в марте. Противостояние оказалось жёстким, депутаты откровенно игнорировали сессии. Не пришли они и 27 сентября на очередную сессию - только два депутата были в зале. Откровенное пренебрежение заставило Терещенко объявить о своей отставке. Но даже это не было принято - депутаты опять не собрали кворум.

Нет сомнения, в условиях "банановой республики" никто не захочет отдавать свою жизнь Украине. Покинет ли Терещенко родину своих предков и вернется ли во Францию, где его ждут и уважают, известно пока только ему, но ситуация все больше напоминает бег по кругу - во всей стране.

Или это просто расчищается место для выборов - устраняются "ненадёжные"?