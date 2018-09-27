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27-09-2018, 23:14
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На Банковой в Киеве проходит акция "Молчание убивает" - против нападений на активистов

На Банковой в Киеве, а также во Львове, Харькове, Запорожье, Днепре, Тернополе, Чернигове, Виннице, Ужгороде, Кропивницком, Северодонецке и Ивано-Франковске проходит или уже прошла акция-протест "Молчание убивает" - против нападений на активистов и откровенного бездействия и саботажа полиции в расследованиях.

27 сентября под Администрацией Президента Украины состоялась акция общественных активистов "Мовчання вбиває", цель которой обратить внимание на факты нападения на активистов и журналистов и их ненадлежащее расследование со стороны правоохранительных органов.
В ходе акции участники зачитали поименный список пострадавшх журналистов и активистов, прослушали обращение пострадавшей Катерины Гандзюк и нанесли на афальт возле Администрации Президента надписи "Мовчання вбиває" и "Хто замовив Катю Гандзюк"

К митингующим вышел чиновник, которому передали требования митингующих.

Обстановка на акции спокойная, активисты намерены провести под администрацией президента всю ночь. 

Активисты побывали также "в гостях" у Авакова: среди требований - отставка силовиков. Также одним из требований активистов является безотлагательный и публичный отчет о состоянии расследования дел с трибуны Верховной Рады главы МВД и внесение этого пункта в повестку дня на ближайшем пленарном заседании парламента.

Петр Порошенко выразил солидарность с участниками акции "Молчание убивает". Повлияет ли это на выполнение требований участников акции - пока неясно, однако некоторые СМИ уже поспешили объявить акцию "спланированной против президента".


Источники: Цензор.НЕТ

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