Новорожденный мальчик, которого подбросили в "Окно жизни" в Первомайском роддоме, умер

Ребеночек, которого подбросили в бэби-бокс "Окно жизни" в роддоме в Первомайске, умер.

Мы сообщали, по данным официальных источников, что новорожденный ребенок был сильно избит. Действительно, все визуальные признаки были налицо: гематомы и ссадины, что привело в шок весь медперсонал роддома. Однако при детальном обследовании и множестве анализов врачи установили иное.

Это были последствия сепсиса - общего заражения крови, которое, как предполагают, началось потому, что ребенок родился и содержался в антисанитарных условиях.

За жизнь Богданчика боролись более 8 дней, но 22 сентября, к сожалению, настрадавшийся малыш умер.

"К сожалению, Богданчик сегодня умер", - написал на своей странице в "Фейсбуке" главный врач Первомайской центральной городской многопрофильной больницы Олег Чекрыжов.

Родителей мальчика не нашли.