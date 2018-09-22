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22-09-2018, 22:17
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Новорожденный мальчик, которого подбросили в "Окно жизни" в Первомайском роддоме, умер

Ребеночек, которого подбросили в бэби-бокс "Окно жизни" в роддоме в Первомайске, умер. 

Мы сообщали, по данным официальных источников,  что новорожденный ребенок был сильно избит. Действительно, все визуальные  признаки были налицо: гематомы и ссадины, что привело в шок весь медперсонал роддома. Однако при детальном обследовании и множестве анализов врачи установили иное.

Это были последствия сепсиса - общего заражения крови, которое, как предполагают, началось потому, что ребенок родился и содержался в антисанитарных условиях.

За жизнь Богданчика боролись более 8 дней, но 22 сентября, к сожалению, настрадавшийся малыш умер.

"К сожалению, Богданчик сегодня умер", - написал на своей странице в "Фейсбуке" главный врач Первомайской центральной городской многопрофильной больницы Олег Чекрыжов.

Родителей мальчика не нашли.

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