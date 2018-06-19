Найдут ли мэра Доброполья, который предсказуемо пропал

Мэр Доброполья (Донецкая область) Андрей Аксёнов предсказуемо сбежал, и теперь его разыскивают правоохранительные органы. Предсказуемо - потому что все, кто наблюдал за деятельностью мэра, видели его сепаратистскую направленость и практически открыто антиукраинскую, едва прикрытую, деятельность. Однако предупреждения ни к чему не привели, и даже отсутствие мэра в течение длительного периода (он находился даже не во время отпуска на территории оккупированного Крыма) никак не повлияло на мнение высших властей.

Андрей Аксенов, бывший в свое время главой поссовета пгт Новодонецкое, который входит в район Большого Доброполья,открыто поддерживал сепаратизм, террористов ДНР и российских оккупантов, что не помешало ему быть избранным на должность мэра Доброполья в 2015 году.

Также Аксенова подозревали в получении российского гражданства. В 2017 году мэр Доброполья загадочно исчез с работы на три недели. Тогда ходили слухи, что он бежал в РФ.

Подозревается, что мэр подделал официальные документы, чтобы посетить оккупированный Крым. Также Аксенова обвиняют в растрате государственного имущества.

14 мая городскому голове уже объявили о подозрении в подделке официальных документов для незаконного посещения оккупированного Россией Крыма

Аксенов затем проигнорировал заседание Краматорского суда, где ему выбирали меру пресечения. По словам адвокатов, с 16 мая Аксенов не выходит на связь. Допускается, что, возможно, тогда он покинул страну.

Стоит напомнить, что 47-летний чиновник воспользовался своим служебным положением для подписания табеля учета рабочего времени, в который были внесены ложные сведения.

Следователи установили, что мэр подал ложные данные об отработанном лично им рабочем времени. Таким образом Аксенов пытался скрыть свое отсутствие на работе во время поездки в оккупированный Крым.

По словам политических оппонентов Аксенова, еще до войны он перевез свою семью в Крым, построил там отель и постоянно туда ездит.

Кроме того, весной прошлого года он предоставил в городской совет поддельный больничный лист. На основании поддельных официальных документов мэр смог получить предусмотренные в таком случае выплаты из бюджета.

Самое печальное, что всё, о чём сообщают Вести-UA-net, было известно изначально, но меры так приняты и не были.

В связи со всеми имеющимися сведениями возникает вопрос: в Украине вообще никому не важно, кто приходит к власти в городах и посёлках, которые находятся в непосредственной близости к линии фрона? Или это таким образом проявляется "демократия"?



