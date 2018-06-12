Одесскому мэру, подозреваемому в хищении 170 млн, суд разрешил ездить за границу

Странная ситуация сложилась с так называемым "делом Труханова". Несмотря на то, что прокуроры САП собрали достаточную доказательную базу в деле о хищении около 170 млн. грн., в котором подозревается мэр Одессы, он не только не взят под стражу, не отстранён от работы на время расследования, но ему ещё и вернули загранпаспорта.







Соломенский райсуд Киева разрешил выезжать за границу мэру Одессы Геннадию Труханову, который является подозреваемым по делу о хищении около 170 миллионов гривен в деле покупки завода Краян. Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру, передаёт Новое время.





Прокуроры просили суд продлить на два месяца предыдущие обязательства для мэра. Речь шла о запретах передвижения по Украине и поездках за границу, необходимости уведомлять следствие об изменении места жительства и не общаться с другими подозреваемыми по делу. Однако судья отменил все обязательства Труханова, кроме последнего.





Таким образом, следователей обязали вернуть мэру загранпаспорта.





1 июня стало известно, что прокуроры САП собрали достаточно доказательств для составления обвинительного акта в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова и других лиц в завладении средствами из городского бюджета в особо крупных размерах.





Напомним, детективы НАБУ подозревают восемь человек в хищении средств при покупке здания завода Краян, за которую переплатили около 170 млн грн. Среди подозреваемых - мэр Одессы Геннадий Труханов, его заместитель Павел Вугельман и депутат Одесского областного совета Олег Бабенко.





14 февраля Труханова задержали в международном аэропорту Борисполь после возвращения из длительного отпуска и заграничных командировок.

15 февраля Соломенский суд Киева отпустил Труханова на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова.





Труханов продолжает исполнять обязанности городского головы Одессы.