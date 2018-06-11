В Николаевской области хитрые водители обвалили мост

Желая избежать весового контроля, водители многотонных фур в Николаевской области нашли объезды через небольшие населённые пункты. Для одного из перегруженных автомобилей "хитрость" закончилась драматично - под огромным весом машины обвалился мост.





Это случилось в селе Пересадовка Витовского района - мост давно подлежал реконструкции, и, конечно же, многотонные фуры были ему не под силу.





"Недобросовестные водители грузовиков, которые ездят с перегрузами, принялись объезжать пункты контроля окольными путями и вчера «утопили» многострадальный пересадовский мост.



Влючились в оперативное решение проблемы военные из 91 бригады: быстренько развернули альтернативный мост, а водолазы МЧС уже с ночи занялись откачкой воды", - написал в Фейсбуке советник главы николаевской ОГА Андрей Сенченко.





Однако происшествие с мостом - сигнал для тех, кто контролирует весовой режим проезжающих через область фур.















