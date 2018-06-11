Курс валют

» » » В Николаевской области хитрые водители обвалили мост

Новости

Все новости
Авто / Происшествия
Вчера, 23:45
289
Версия для печати

В Николаевской области хитрые водители обвалили мост

Желая избежать весового контроля, водители многотонных фур в Николаевской области нашли объезды через небольшие населённые пункты. Для одного из перегруженных автомобилей "хитрость" закончилась драматично - под огромным весом машины обвалился мост.


Это случилось в селе Пересадовка Витовского района - мост давно подлежал реконструкции, и, конечно же, многотонные фуры были ему не под силу.


"Недобросовестные водители грузовиков, которые ездят с перегрузами, принялись объезжать пункты контроля окольными путями и вчера «утопили» многострадальный пересадовский мост.


Влючились в оперативное решение проблемы военные из 91 бригады: быстренько развернули альтернативный мост, а водолазы МЧС уже с ночи занялись откачкой воды", - написал в Фейсбуке советник главы николаевской ОГА Андрей Сенченко.


Однако происшествие с мостом - сигнал для тех, кто контролирует весовой режим проезжающих через область фур.





Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Что мешает Украине развиваться и процветать?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
В киевской многоэтажке произошел взрыв - идет эвакуация
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт